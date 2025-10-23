Что такое DeFiGeek Community Japan (TXJP)

DeFiGeek Community (DFGC) is a decentralized community that originated in Japan, dedicated to building practical and composable DeFi Dapps and tools that help drive the evolution of Web3. Unlike many communities that revolve around a single protocol, DFGC embraces a multi-project philosophy, encouraging innovation across a wide range of decentralized applications. Our community includes experienced developers, designers, researchers, and supporters who collaborate to create open-source, transparent, and community-governed tools. DFGC is not limited to developers—we welcome anyone passionate about contributing to the decentralized future, whether through ideas, design, operations, or outreach.

Источник DeFiGeek Community Japan (TXJP) Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о DeFiGeek Community Japan (TXJP) Сколько стоит DeFiGeek Community Japan (TXJP) на сегодня? Актуальная цена TXJP в USD – 21,76 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена TXJP в USD? $ 21,76 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена TXJP в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация DeFiGeek Community Japan? Рыночная капитализация TXJP составляет $ 4,57M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение TXJP? Циркулирующее предложение TXJP составляет 210,00K USD . Какова была максимальная цена (ATH) TXJP? TXJP достиг максимальной цены (ATH) в 33,01 USD . Какова была минимальная цена TXJP за все время (ATL)? TXJP достиг минимальной цены (ATL) в 20,1 USD . Каков объем торгов TXJP? Объем торгов за последние 24 часа для TXJP составляет -- USD . Вырастет ли TXJP в цене в этом году? TXJP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TXJP для более подробного анализа.

