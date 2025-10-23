Текущая цена DeFiGeek Community Japan сегодня составляет 21,76 USD. Следите за обновлениями цены TXJP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TXJP прямо сейчас на MEXC.Текущая цена DeFiGeek Community Japan сегодня составляет 21,76 USD. Следите за обновлениями цены TXJP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TXJP прямо сейчас на MEXC.

Цена DeFiGeek Community Japan (TXJP)

Текущая цена 1 TXJP в USD:

$21,76
$21,76
+2,40%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены DeFiGeek Community Japan (TXJP) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:36:05 (UTC+8)

Информация о ценах DeFiGeek Community Japan (TXJP) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Мин 24Ч
Макс 24Ч

--

+2,42%

-5,01%

-5,01%

Текущая цена DeFiGeek Community Japan (TXJP) составляет $21,76. За последние 24 часа TXJP торговался в диапазоне от $ 21,02 до $ 21,76, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена TXJP за все время составляет $ 33,01, а минимальная – $ 20,1.

Что касается краткосрочной динамики, TXJP изменился на -- за последний час, на +2,42% за 24 часа и на -5,01% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация DeFiGeek Community Japan (TXJP)

--
----

Текущая рыночная капитализация DeFiGeek Community Japan составляет $ 4,57M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение TXJP составляет 210,00K, а общее предложение – 210000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4,57M.

История цен DeFiGeek Community Japan (TXJP) в USD

За сегодня изменение цены DeFiGeek Community Japan на USD составило $ +0,514698.
За последние 30 дней изменение цены DeFiGeek Community Japan на USD составило $ -3,8041267200.
За последние 60 дней изменение цены DeFiGeek Community Japan на USD составило $ -6,2742435840.
За последние 90 дней изменение цены DeFiGeek Community Japan на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,514698+2,42%
30 дней$ -3,8041267200-17,48%
60 дней$ -6,2742435840-28,83%
90 дней$ 0--

Что такое DeFiGeek Community Japan (TXJP)

DeFiGeek Community (DFGC) is a decentralized community that originated in Japan, dedicated to building practical and composable DeFi Dapps and tools that help drive the evolution of Web3. Unlike many communities that revolve around a single protocol, DFGC embraces a multi-project philosophy, encouraging innovation across a wide range of decentralized applications. Our community includes experienced developers, designers, researchers, and supporters who collaborate to create open-source, transparent, and community-governed tools. DFGC is not limited to developers—we welcome anyone passionate about contributing to the decentralized future, whether through ideas, design, operations, or outreach.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник DeFiGeek Community Japan (TXJP)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены DeFiGeek Community Japan (USD)

Сколько будет стоить DeFiGeek Community Japan (TXJP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов DeFiGeek Community Japan (TXJP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для DeFiGeek Community Japan.

Проверьте прогноз цены DeFiGeek Community Japan!

TXJP на местную валюту

Токеномика DeFiGeek Community Japan (TXJP)

Понимание токеномики DeFiGeek Community Japan (TXJP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TXJP прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о DeFiGeek Community Japan (TXJP)

Сколько стоит DeFiGeek Community Japan (TXJP) на сегодня?
Актуальная цена TXJP в USD – 21,76 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена TXJP в USD?
Текущая цена TXJP в USD составляет $ 21,76. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация DeFiGeek Community Japan?
Рыночная капитализация TXJP составляет $ 4,57M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение TXJP?
Циркулирующее предложение TXJP составляет 210,00K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) TXJP?
TXJP достиг максимальной цены (ATH) в 33,01 USD.
Какова была минимальная цена TXJP за все время (ATL)?
TXJP достиг минимальной цены (ATL) в 20,1 USD.
Каков объем торгов TXJP?
Объем торгов за последние 24 часа для TXJP составляет -- USD.
Вырастет ли TXJP в цене в этом году?
TXJP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TXJP для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.