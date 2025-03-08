Цена DEER TOKEN (DEER)
Текущая цена DEER TOKEN (DEER) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 237.54K USD. Цена DEER к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка DEER TOKEN:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 125.95K USD
- Изменение цены DEER TOKEN в течение дня составляет -4.02%
- Оборотное предложение составляет 501.75M USD
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За сегодня изменение цены DEER TOKEN на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены DEER TOKEN на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены DEER TOKEN на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены DEER TOKEN на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-4.02%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен DEER TOKEN: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+4.29%
-4.02%
+0.80%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Welcome to Deer Token Unveiling the Deer Token with a robust smart contract on Binance Smart Chain (BSC)! Don’t miss out on this incredible opportunity! Your Gateway to Innovation on Binance Smart Chain! Dive into the future of decentralized finance with Deer Token, the revolutionary cryptocurrency built on the robust and secure Binance Smart Chain (BSC). Designed to empower its community, Deer Token combines cutting-edge technology with transparent and secure smart contracts, ensuring a seamless and rewarding experience for every user. Whether you're an experienced investor or just starting your crypto journey, Deer Token offers an incredible opportunity to be part of a thriving ecosystem. With a focus on scalability, efficiency, and sustainability, Deer Token is paving the way for a brighter financial future.
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