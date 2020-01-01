Токеномика DEER TOKEN (DEER) Откройте для себя ключевую информацию о DEER TOKEN (DEER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DEER TOKEN (DEER) Welcome to Deer Token Unveiling the Deer Token with a robust smart contract on Binance Smart Chain (BSC)! Don’t miss out on this incredible opportunity! Your Gateway to Innovation on Binance Smart Chain! Dive into the future of decentralized finance with Deer Token, the revolutionary cryptocurrency built on the robust and secure Binance Smart Chain (BSC). Designed to empower its community, Deer Token combines cutting-edge technology with transparent and secure smart contracts, ensuring a seamless and rewarding experience for every user. Whether you're an experienced investor or just starting your crypto journey, Deer Token offers an incredible opportunity to be part of a thriving ecosystem. With a focus on scalability, efficiency, and sustainability, Deer Token is paving the way for a brighter financial future. Официальный сайт: https://www.deertoken.de/ Whitepaper: https://github.com/DeerToken/Documentation/blob/main/whitepaper.pdf Купить DEER сейчас!

Токеномика и анализ цен DEER TOKEN (DEER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DEER TOKEN (DEER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 110,00K $ 110,00K $ 110,00K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 551,58M $ 551,58M $ 551,58M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 199,43K $ 199,43K $ 199,43K Исторический максимум: $ 0,00258071 $ 0,00258071 $ 0,00258071 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00019943 $ 0,00019943 $ 0,00019943 Узнайте больше о цене DEER TOKEN (DEER)

Токеномика DEER TOKEN (DEER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DEER TOKEN (DEER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DEER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DEER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DEER, изучите текущую цену DEER!

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