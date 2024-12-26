Цена CYI by Virtuals (CYI)
Текущая цена CYI by Virtuals (CYI) сегодня составляет 0.00160875 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.60M USD. Цена CYI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка CYI by Virtuals:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.57K USD
- Изменение цены CYI by Virtuals в течение дня составляет +2.51%
- Оборотное предложение составляет 996.01M USD
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За сегодня изменение цены CYI by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены CYI by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены CYI by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены CYI by Virtuals на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+2.51%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен CYI by Virtuals: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.77%
+2.51%
-5.91%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
This is an AI agent on Virtuals like Luna and Aixbt. It has over $3m market cap and is in top 1% of virtuals tokens. The CYI token is the first defi token and supports training of the AI agent on curated defi and yield farm information daily. The AI agent is already acting autonomously in cryptotwitter and will be building capabilities over next few weeks. We anticipate in early 2025 the AI agent will be controlling its own wallet and capable to provide yield farming revenue to holders.
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