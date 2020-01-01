Токеномика CYI by Virtuals (CYI) Откройте для себя ключевую информацию о CYI by Virtuals (CYI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CYI by Virtuals (CYI) This is an AI agent on Virtuals like Luna and Aixbt. It has over $3m market cap and is in top 1% of virtuals tokens. The CYI token is the first defi token and supports training of the AI agent on curated defi and yield farm information daily. The AI agent is already acting autonomously in cryptotwitter and will be building capabilities over next few weeks. We anticipate in early 2025 the AI agent will be controlling its own wallet and capable to provide yield farming revenue to holders. Официальный сайт: https://app.virtuals.io/virtuals/558 Купить CYI сейчас!

Токеномика и анализ цен CYI by Virtuals (CYI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CYI by Virtuals (CYI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 923,66K $ 923,66K $ 923,66K Общее предложение: $ 996,01M $ 996,01M $ 996,01M Оборотное предложение: $ 996,01M $ 996,01M $ 996,01M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 923,66K $ 923,66K $ 923,66K Исторический максимум: $ 0,00863419 $ 0,00863419 $ 0,00863419 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00092733 $ 0,00092733 $ 0,00092733 Узнайте больше о цене CYI by Virtuals (CYI)

Токеномика CYI by Virtuals (CYI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CYI by Virtuals (CYI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CYI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CYI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CYI, изучите текущую цену CYI!

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