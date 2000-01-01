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Топ токенов категории Экосистема Virtuals Protocol по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Virtuals Protocol. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05287
+0.27%
-1.51%
-5.01%
$ 1.23B
$ 1.11M
2
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5596
+0.38%
-0.43%
+0.74%
$ 367.49M
$ 263.32K
3
OP
OP
OP
$ 0.09169
-0.03%
+3.17%
+3.92%
$ 198.74M
$ 413.10K
4
Ribbita by Virtuals
Ribbita by Virtuals
TIBBIR
$ 0.12631
-4.67%
+25.69%
+26.84%
$ 125.74M
$ 7.86M
5
Fabric
Fabric
ROBO
$ 0.01378
-0.14%
+1.62%
+11.46%
$ 30.81M
$ 16.93M
6
Terra
Terra
LUNA
$ 0.042
+0.14%
-1.32%
+2.27%
$ 29.73M
$ 1.80M
7
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.07191
-0.29%
-2.30%
+6.39%
$ 22.08M
$ 972.62K
8
Aixbt
Aixbt
AIXBT
$ 0.01863
+0.16%
-6.20%
+7.20%
$ 18.60M
$ 7.64M
9
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.4975
+0.81%
-2.66%
-6.62%
$ 12.66M
$ 38.75K
10
Bitlight Labs
Bitlight Labs
LIGHT
$ 0.1763
0.00%
+6.27%
+26.77%
$ 7.16M
$ 669.10K
11
Minswap
Minswap
MIN
$ 0.003189
+0.06%
-1.73%
-0.06%
$ 5.52M
$ 5.51M
12
Mamo
Mamo
MAMO
$ 0.00891502
+0.59%
-0.03%
-3.56%
$ 5.35M
$ 739.90K
13
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.008157
0.00%
-4.13%
-4.61%
$ 4.04M
$ 6.88M
14
PRXVT by Virtuals
PRXVT by Virtuals
PRXVT
$ 0.0017905
+0.34%
-0.00%
-4.64%
$ 1.79M
$ 1.18K
15
AIDOGE
AIDOGE
AIDOGE
$ 0.000000000009752
-0.12%
-1.33%
+1.17%
$ 1.72M
$ 5,554.21T
16
Freya Protocol
Freya Protocol
FREYA
$ 0.00326421
0.00%
--
+30.45%
$ 1.63M
$ 7.04K
17
Yunai by Virtuals
Yunai by Virtuals
YUNAI
$ 0.00146179
0.00%
--
+0.97%
$ 1.46M
$ 2.39
18
1000x by Virtuals
1000x by Virtuals
1000X
$ 0.00137563
+0.09%
--
+2.12%
$ 1.37M
$ 78.82
19
717ai by Virtuals
717ai by Virtuals
WIRE
$ 0.00130542
+0.17%
-0.00%
+6.65%
$ 1.25M
$ 4.57K
20
Shadow Combat League
Shadow Combat League
SCL
$ 0.00126553
0.00%
--
-10.14%
$ 1.21M
$ 6.76
21
GRID by Virtuals
GRID by Virtuals
GRID
$ 0.00110446
+0.28%
+0.07%
+13.75%
$ 1.10M
$ 38.18K
22
Karma by Virtuals
Karma by Virtuals
KARMA
$ 0.00109822
+0.50%
+0.01%
+0.21%
$ 1.10M
$ 11.10K
23
Ethy AI
Ethy AI
ETHY
$ 0.00106667
+0.38%
+0.03%
+4.05%
$ 1.07M
$ 3.14K
24
Vader
Vader
VADER
$ 0.00092678
+0.15%
-0.02%
-9.50%
$ 923.76K
$ 1.17K
25
Waveform by Virtuals
Waveform by Virtuals
WAVE
$ 0.00091379
+0.15%
-0.02%
-16.07%
$ 913.77K
$ 933.39
26
NODE
NODE
NODE
$ 0.00587
-0.24%
-0.31%
-2.80%
$ 782.74K
$ 9.83M
27
Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals
Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals
CONVO
$ 0.00063175
0.00%
0.00%
+1.15%
$ 631.75K
$ 25.70
28
ArAIstotle
ArAIstotle
FACY
$ 0.00075592
-0.22%
-0.00%
-14.34%
$ 583.18K
$ 476.86K
29
ARC
ARC
ARC
$ 0.000523
-0.94%
-7.69%
-14.56%
$ 543.84K
$ 585.28K
30
ReplyCorp
ReplyCorp
REPLY
$ 0.00102169
+0.34%
-0.02%
-13.54%
$ 472.89K
$ 1.58K
31
PEAK
PEAK
PEAK
$ 0.00060873
+0.61%
+0.68%
+268.57%
$ 456.57K
$ 54.11K
32
VPay
VPay
VPAY
$ 0.0004219
+0.14%
+0.05%
-14.42%
$ 421.90K
$ 2.07K
33
MYRAD
MYRAD
MYRAD
$ 0.00041835
-0.19%
-0.00%
-28.01%
$ 418.35K
$ 14.70K
34
VANTIS by Virtuals
VANTIS by Virtuals
VANTIS
$ 0.00187622
+0.16%
+0.00%
+4.19%
$ 362.21K
$ 21.25K
35
Neurobro
Neurobro
BRO
$ 0.00035924
+0.40%
+0.01%
-3.63%
$ 356.74K
$ 246.59
36
Axelrod by Virtuals
Axelrod by Virtuals
AXR
$ 0.00041511
+0.19%
-0.01%
-1.43%
$ 340.45K
$ 300.27
37
Instaclaw
Instaclaw
INSTACLAW
$ 0.00070268
+0.50%
+0.01%
-5.61%
$ 300.04K
$ 665.28
38
Rabbi Schlomo by Virtuals
Rabbi Schlomo by Virtuals
SHEKEL
$ 0.00029683
+0.34%
-0.02%
+2.38%
$ 296.83K
$ 886.45
39
SANTA by Virtuals
SANTA by Virtuals
SANTA
$ 0.00029261
+0.34%
-0.02%
-3.53%
$ 292.58K
$ 3.66K
40
Sage by Virtuals
Sage by Virtuals
SAGE
$ 0.00028632
0.00%
--
-0.70%
$ 286.32K
$ 3.64
41
Velvet Unicorn by Virtuals
Velvet Unicorn by Virtuals
VU
$ 0.00028421
+0.55%
-0.00%
-3.35%
$ 282.65K
$ 411.57
42
MONVERA by Virtuals
MONVERA by Virtuals
MONVERA
$ 0.00028224
+0.41%
+0.07%
+15.22%
$ 282.24K
$ 5.18K
43
Gloria AI
Gloria AI
GLORIA
$ 0.00027444
+0.35%
-0.01%
-0.05%
$ 274.42K
$ 81.68
44
Iona by Virtuals
Iona by Virtuals
IONA
$ 0.00026405
0.00%
0.00%
+0.21%
$ 263.99K
$ 1.31
45
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE
$ 0.00065053
+0.41%
-0.00%
+1.86%
$ 260.21K
$ 48.34
46
Humanoid Network by Virtuals
Humanoid Network by Virtuals
HAN
$ 0.0002564
+0.49%
-0.01%
-0.65%
$ 256.36K
$ 343.09
47
wrkr by Virtuals
wrkr by Virtuals
WRKR
$ 0.00023474
+0.15%
+0.01%
+14.59%
$ 234.74K
$ 5.87K
48
Olyn by Virtuals
Olyn by Virtuals
OLYN
$ 0.00022823
0.00%
--
+1.25%
$ 228.18K
$ 2.88
49
Cybercentry
Cybercentry
CENTRY
$ 0.00033756
+0.21%
+0.05%
-10.50%
$ 228.08K
$ 1.24K
50
Fyni AI by Virtuals
Fyni AI by Virtuals
FYNI
$ 0.00022319
0.00%
--
+1.78%
$ 223.19K
$ 25.42

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Virtuals Protocol и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Virtuals Protocol представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 214 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $2.09B.
Какой токен из категории Экосистема Virtuals Protocol демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Virtuals Protocol, отслеживаемых на MEXC, TIBBIR продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 25.69% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Virtuals Protocol находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 214 токенов категории Экосистема Virtuals Protocol, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Virtuals Protocol относятся SKY, VIRTUAL, OP. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Virtuals Protocol?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Virtuals Protocol составляет примерно $2.09B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Virtuals Protocol, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.