Цена Crypto Asset Governance Alliance (CAGA)
Текущая цена Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) сегодня составляет 0,00004334 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 2,70M USD. Цена CAGA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Crypto Asset Governance Alliance:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Crypto Asset Governance Alliance в течение дня составляет +0,17%
- Оборотное предложение составляет 62,26B USD
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За сегодня изменение цены Crypto Asset Governance Alliance на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Crypto Asset Governance Alliance на USD составило $ -0,0000041422.
За последние 60 дней изменение цены Crypto Asset Governance Alliance на USD составило $ -0,0000125442.
За последние 90 дней изменение цены Crypto Asset Governance Alliance на USD составило $ -0,00002477390813499338.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+0,17%
|30 дней
|$ -0,0000041422
|-9,55%
|60 дней
|$ -0,0000125442
|-28,94%
|90 дней
|$ -0,00002477390813499338
|-36,37%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Crypto Asset Governance Alliance: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0,85%
+0,17%
+3,72%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
CAGA Network is a decentralized blockchain that utilizes state-of-the-art technology to provide rapid, secure, and scalable solutions. Our mission is to cultivate a trusted environment where everyone can confidently develop their blockchain-based products and execute transactions with ease and efficacy. Central to our approach is the Proof of Authority (PoA) consensus mechanism, tailored for dApps demanding speed and efficiency. CAGA drives substantial benefits for end-users, developers, and businesses across diverse industries, encouraging broader and sustainable adoption of Web3. Through these innovations, CAGA is paving the way for a future where blockchain technology is accessible and impactful for all.
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