Цена Coinbase Wrapped XRP (CBXRP)
Текущая цена Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) сегодня составляет 2,26 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 6,82M USD. Цена CBXRP к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Coinbase Wrapped XRP:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Coinbase Wrapped XRP в течение дня составляет +3,31%
- Оборотное предложение составляет 3,02M USD
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За сегодня изменение цены Coinbase Wrapped XRP на USD составило $ +0,072479.
За последние 30 дней изменение цены Coinbase Wrapped XRP на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Coinbase Wrapped XRP на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Coinbase Wrapped XRP на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0,072479
|+3,31%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Coinbase Wrapped XRP: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0,66%
+3,31%
+0,75%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Coinbase Wrapped XRP ("cbXRP") is a token that is backed 1:1 by native Ripple (XRP) held by Coinbase, meaning that for all cbXRP in circulation, there is an equivalent amount of XRP held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbXRP, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbXRP and redeem a corresponding amount of the underlying XRP simply by depositing the cbXRP into their Coinbase accounts. cbXRP is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbXRP removes a key point of friction by allowing customers to use Ripple they already hold in new ways onchain. cbXRP is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their XRP as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbXRP are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem.
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