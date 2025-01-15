Цена Cod3x USD (CDXUSD)
Текущая цена Cod3x USD (CDXUSD) сегодня составляет 0.998245 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена CDXUSD к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Cod3x USD:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 151.30K USD
- Изменение цены Cod3x USD в течение дня составляет -0.44%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Cod3x USD на USD составило $ -0.0044958615567559.
За последние 30 дней изменение цены Cod3x USD на USD составило $ -0.0040595629.
За последние 60 дней изменение цены Cod3x USD на USD составило $ -0.0057473955.
За последние 90 дней изменение цены Cod3x USD на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.0044958615567559
|-0.44%
|30 дней
|$ -0.0040595629
|-0.40%
|60 дней
|$ -0.0057473955
|-0.57%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Cod3x USD: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.34%
-0.44%
-0.33%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
cdxUSD presents a unique implementation of features from the industry's leading Collateralized Debt Position (CDP) platforms, aggregated into a new DeFi primitive that addresses assessed fl aws and optimizes for user safety and reduced protocol risk. The stablecoin features structural risk mitigations that reinforce its security and enable it to scale yields organically alongside the system. Cod3x cdxUSD is planned to be available on various EVM chains in the form of an ERC20 Token. Cod3x is able to create and manage Facilitators, whereby each Facilitator is associated with a strategy that can autonomously mint and burn cdxUSD tokens. The design allows for flexibility and upgradability on how cdxUSD is minted, while isolating risk.
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€0.96829765
|1 CDXUSD к USD
$0.998245
|1 CDXUSD к MYR
RM4.48212005
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₺35.4177326
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¥156.55476335
|1 CDXUSD к RUB
₽102.5197615
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₹86.23838555
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₴42.0061496
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