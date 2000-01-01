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Гала TradFi с 1 000 000$
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Топ токенов категории Стейблкоин, обеспеченный криптовалютой по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Стейблкоин, обеспеченный криптовалютой. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9997
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 1.36B
$ 2.88K
2
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.996
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 1.30B
$ 190.70K
3
GHO
GHO
GHO
$ 0.997947
-0.02%
0.00%
-0.04%
$ 697.58M
$ 1.13M
4
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.999348
+0.01%
0.00%
+0.01%
$ 214.41M
$ 7.34M
5
Lista USD
Lista USD
LISUSD
$ 0.996774
0.00%
0.00%
-0.09%
$ 74.90M
$ 16.24K
6
Felix feUSD
Felix feUSD
FEUSD
$ 0.998246
+0.02%
0.00%
+0.07%
$ 74.87M
$ 31.07K
7
DOLA
DOLA
DOLA
$ 0.996243
0.00%
0.00%
-0.08%
$ 49.62M
$ 354.74K
8
Yuzu USD
Yuzu USD
YZUSD
$ 0.999251
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 49.39M
$ 14.91K
9
Aegis YUSD
Aegis YUSD
YUSD
$ 0.998716
-0.01%
0.00%
-0.01%
$ 35.94M
$ 31.80K
10
USDP
USDP
USDP
$ 1.0005
+0.11%
0.00%
+0.01%
$ 31.97M
$ 5.67K
11
BOLD
BOLD
BOLD
$ 1.0
0.00%
0.00%
-0.20%
$ 30.22M
$ 158.74K
12
Liquity USD
Liquity USD
LUSD
$ 1.002
0.00%
0.00%
-0.30%
$ 27.80M
$ 26.06K
13
Electronic USD
Electronic USD
EUSD
$ 0.996717
-0.01%
-0.00%
-0.43%
$ 23.23M
$ 709.05K
14
NXUSD
NXUSD
NXUSD
$ 0.982677
0.00%
0.00%
+0.11%
$ 18.64M
$ 224.14
15
Hylo USD
Hylo USD
HYUSD
$ 1.001
0.00%
0.00%
-0.10%
$ 13.38M
$ 157.75K
16
USDB
USDB
USDB
$ 0.992317
-0.06%
-0.00%
-0.97%
$ 11.90M
$ 18.80K
17
YUSD Stablecoin
YUSD Stablecoin
YUSD
$ 0.995025
0.00%
0.00%
-0.11%
$ 11.79M
$ 3.05
18
Youves uUSD
Youves uUSD
UUSD
$ 0.9986
0.00%
--
+0.02%
$ 11.52M
$ 44.64
19
Indigo Protocol iUSD
Indigo Protocol iUSD
IUSD
$ 0.995465
+0.26%
-0.00%
-0.95%
$ 9.48M
$ 2.87K
20
Cod3x USD
Cod3x USD
CDXUSD
$ 0.994575
0.00%
--
-1.04%
$ 6.12M
$ 5.45K
21
Origin Dollar
Origin Dollar
OUSD
$ 0.999006
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 5.72M
$ 17.91K
22
Nectar
Nectar
NECT
$ 0.985093
+0.08%
+0.00%
+4.40%
$ 4.65M
$ 2.56K
23
Last USD
Last USD
USDXL
$ 1.001
+1.39%
+0.01%
-0.10%
$ 3.20M
$ 900.77
24
Enosys Loans CDP
Enosys Loans CDP
CDP
$ 0.99411
-0.11%
0.00%
+0.06%
$ 3.13M
$ 148.13K
25
Dollar On Chain
Dollar On Chain
DOC
$ 0.990164
-1.67%
+0.01%
-0.86%
$ 3.01M
$ 8.10K
26
Balanced Dollars
Balanced Dollars
BNUSD
$ 0.96769
0.00%
--
-3.13%
$ 2.76M
$ 1.32K
27
Web 3 Dollar
Web 3 Dollar
USD3
$ 1.1
0.00%
--
+0.18%
$ 2.75M
$ 1.12K
28
Hermetica USDh
Hermetica USDh
USDH
$ 1.001
+0.18%
-0.00%
+0.47%
$ 2.12M
$ 388.53
29
Sovryn Dollar
Sovryn Dollar
DLLR
$ 1.02
0.00%
--
+2.88%
$ 1.85M
$ 239.18
30
EURA
EURA
EURA
$ 1.15
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 1.66M
$ 19.41K
31
SuperReturn sSuperUSD
SuperReturn sSuperUSD
SSUPERUSD
$ 1.079
-0.09%
-0.00%
+2.76%
$ 1.43M
$ 95.42
32
Inter Stable Token
Inter Stable Token
IST
$ 0.985763
-0.33%
-0.00%
-0.84%
$ 1.39M
$ 16.69
33
ROME Stablecoin
ROME Stablecoin
ROME
$ 1.003
0.00%
--
-5.38%
$ 1.20M
$ 26.12
34
Rai Reflex Index
Rai Reflex Index
RAI
$ 2.13
0.00%
+0.05%
-4.48%
$ 1.14M
$ 1.62K
35
VAIOT
VAIOT
VAI
$ 0.00208
-0.47%
+3.45%
-10.64%
$ 832.86K
$ 1.67M
36
Pareto USP
Pareto USP
USP
$ 0.848599
0.00%
--
-15.14%
$ 643.55K
$ 3.29
37
Osmosis allUSDT
Osmosis allUSDT
USDT
$ 0.994581
-0.27%
-0.00%
-0.38%
$ 643.31K
$ 2.14K
38
SMARDEX USDN
SMARDEX USDN
USDN
$ 1.001
0.00%
--
+0.13%
$ 627.11K
$ 62.55
39
Virtue USD
Virtue USD
VUSD
$ 0.997351
-0.11%
+0.01%
+0.53%
$ 579.10K
$ 4.86K
40
PXDC
PXDC
PXDC
$ 1.073
-0.83%
+0.06%
+2.19%
$ 563.19K
$ 4.92K
41
Sigma bnb USD
Sigma bnb USD
BNBUSD
$ 0.99979
0.00%
--
+0.02%
$ 412.46K
$ 1.14K
42
Bread
Bread
BREAD
$ 0.996267
-0.03%
--
-0.36%
$ 407.84K
$ 57.26
43
Juice Dollar
Juice Dollar
JUSD
$ 0.999006
0.00%
--
0.00%
$ 375.59K
$ 4.17K
44
Prisma mkUSD
Prisma mkUSD
MKUSD
$ 0.997392
-0.05%
-0.00%
-0.66%
$ 244.55K
$ 697.40
45
AURO USDA
AURO USDA
USDA
$ 0.999111
0.00%
--
+0.02%
$ 224.75K
$ 1.68
46
Diversified USD
Diversified USD
DFIUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
-0.10%
$ 186.05K
$ 4.22K
47
Grai
Grai
GRAI
$ 0.585745
-0.05%
--
-1.76%
$ 149.84K
$ 8.11
48
Argon
Argon
ARGN
$ 1.06
0.00%
--
0.00%
$ 143.55K
$ 4.48K
49
BYUSD
BYUSD
BYUSD
$ 1.001
+0.12%
+0.00%
+0.14%
$ 130.34K
$ 3.37K
50
JUST Stablecoin
JUST Stablecoin
USDJ
$ 0.03743584
0.00%
-0.28%
+2,024.42%
$ 93.77K
$ 5.43K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Стейблкоин, обеспеченный криптовалютой и почему они так популярны?
Токены категории Стейблкоин, обеспеченный криптовалютой представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 61 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $4.09B.
Какой токен из категории Стейблкоин, обеспеченный криптовалютой демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Стейблкоин, обеспеченный криптовалютой, отслеживаемых на MEXC, VAI продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 3.45% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Стейблкоин, обеспеченный криптовалютой находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 61 токенов категории Стейблкоин, обеспеченный криптовалютой, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Стейблкоин, обеспеченный криптовалютой относятся USDD, USDF, GHO. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Стейблкоин, обеспеченный криптовалютой?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Стейблкоин, обеспеченный криптовалютой составляет примерно $4.09B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Стейблкоин, обеспеченный криптовалютой, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.