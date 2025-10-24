Что такое YLDS (YLDS)

YLDS is a new USD-pegged stablecoin launched by Figure Markets Holdings, Inc. through its subsidiary Figure Certificate Corp ("FCC"). YLDS originated from the need Figure Markets saw in the financial services space for a USD pegged digital asset that inherently accrues interest, is fully transferrable, and has the regulatory clarity of a registered security. Each YLDS is a transferable digital certificate backed by investments similar to those of a prime money market fund.

Источник YLDS (YLDS) Официальный веб-сайт

Сколько будет стоить YLDS (YLDS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов YLDS (YLDS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для YLDS.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о YLDS (YLDS) Сколько стоит YLDS (YLDS) на сегодня? Актуальная цена YLDS в USD – 0,999962 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена YLDS в USD? $ 0,999962 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена YLDS в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация YLDS? Рыночная капитализация YLDS составляет $ 3,42M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение YLDS? Циркулирующее предложение YLDS составляет 3,42M USD . Какова была максимальная цена (ATH) YLDS? YLDS достиг максимальной цены (ATH) в 1,0 USD . Какова была минимальная цена YLDS за все время (ATL)? YLDS достиг минимальной цены (ATL) в 0,999943 USD . Каков объем торгов YLDS? Объем торгов за последние 24 часа для YLDS составляет -- USD . Вырастет ли YLDS в цене в этом году? YLDS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены YLDS для более подробного анализа.

