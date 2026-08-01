Сколько стоит BOLD в данный момент?

BOLD в настоящее время торгуется по цене ₽74.80864119680000, с изменением цены за последние 24 часа на -0.01%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется BOLD сегодня?

BOLD продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Stablecoins,Decentralized Finance (DeFi),USD Stablecoin,Optimism Ecosystem,Base Ecosystem,Crypto-backed Stablecoin,Base Native.

Насколько популярен BOLD сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают BOLD.

Чем отличается BOLD от других криптоактивов?

Являясь частью категории Stablecoins,Decentralized Finance (DeFi),USD Stablecoin,Optimism Ecosystem,Base Ecosystem,Crypto-backed Stablecoin,Base Native и созданным на сети --, BOLD предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество BOLD находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 30208788.09425045 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена BOLD за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽75.7811535323584000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽73.5324805866237888000, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.