Текущая цена Cap USD сегодня составляет 1,002 USD. Следите за обновлениями цены CUSD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CUSD прямо сейчас на MEXC.

Цена Cap USD (CUSD)

Не в листинге

Текущая цена 1 CUSD в USD:

$1,002
$1,002
+0,30%1D
USD
График цены Cap USD (CUSD) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:32:53 (UTC+8)

Информация о ценах Cap USD (CUSD) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,995447
$ 0,995447
Мин 24Ч
$ 1,008
$ 1,008
Макс 24Ч

$ 0,995447
$ 0,995447

$ 1,008
$ 1,008

$ 1,17
$ 1,17

$ 0,947752
$ 0,947752

+0,27%

+0,31%

+0,24%

+0,24%

Текущая цена Cap USD (CUSD) составляет $1,002. За последние 24 часа CUSD торговался в диапазоне от $ 0,995447 до $ 1,008, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена CUSD за все время составляет $ 1,17, а минимальная – $ 0,947752.

Что касается краткосрочной динамики, CUSD изменился на +0,27% за последний час, на +0,31% за 24 часа и на +0,24% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Cap USD (CUSD)

$ 285,85M
$ 285,85M

--
--

$ 285,85M
$ 285,85M

285,14M
285,14M

285 138 698,3726977
285 138 698,3726977

Текущая рыночная капитализация Cap USD составляет $ 285,85M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CUSD составляет 285,14M, а общее предложение – 285138698.3726977. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 285,85M.

История цен Cap USD (CUSD) в USD

За сегодня изменение цены Cap USD на USD составило $ +0,00310153.
За последние 30 дней изменение цены Cap USD на USD составило $ -0,0000563124.
За последние 60 дней изменение цены Cap USD на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Cap USD на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00310153+0,31%
30 дней$ -0,0000563124-0,00%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Cap USD (CUSD)

Cap is a stablecoin protocol that provides credible financial guarantees via two products: the dollar-denominated cUSD and the yield-bearing stcUSD.

cUSD is a digital dollar issued on the Ethereum blockchain that can be used on any network. cUSD's reserve is backed by blue chip stablecoins such as USDC, USDT, pyUSD, BUIDL, and BENJI, i.e. issued by regulated institutions with transparent attestations. It is 1:1 redeemable for any of the available reserve assets.

stcUSD is a savings product issued by staking cUSD. Any cUSD holder has open access to stcUSD. Yield is generated via an autonomous layer of operators, who self-select in and out based on the current hurdle rate of the protocol. The risk of yield generation is covered, meaning users have full downside protection that is verifiable by code.

Прогноз цены Cap USD (USD)

Сколько будет стоить Cap USD (CUSD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Cap USD (CUSD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Cap USD.

CUSD на местную валюту

Токеномика Cap USD (CUSD)

Понимание токеномики Cap USD (CUSD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CUSD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Cap USD (CUSD)

Сколько стоит Cap USD (CUSD) на сегодня?
Актуальная цена CUSD в USD – 1,002 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена CUSD в USD?
Текущая цена CUSD в USD составляет $ 1,002. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Cap USD?
Рыночная капитализация CUSD составляет $ 285,85M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение CUSD?
Циркулирующее предложение CUSD составляет 285,14M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) CUSD?
CUSD достиг максимальной цены (ATH) в 1,17 USD.
Какова была минимальная цена CUSD за все время (ATL)?
CUSD достиг минимальной цены (ATL) в 0,947752 USD.
Каков объем торгов CUSD?
Объем торгов за последние 24 часа для CUSD составляет -- USD.
Вырастет ли CUSD в цене в этом году?
CUSD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CUSD для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Cap USD (CUSD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.