Cap is a stablecoin protocol that provides credible financial guarantees via two products: the dollar-denominated cUSD and the yield-bearing stcUSD. cUSD is a digital dollar issued on the Ethereum blockchain that can be used on any network. cUSD's reserve is backed by blue chip stablecoins such as USDC, USDT, pyUSD, BUIDL, and BENJI, i.e. issued by regulated institutions with transparent attestations. It is 1:1 redeemable for any of the available reserve assets. stcUSD is a savings product issued by staking cUSD. Any cUSD holder has open access to stcUSD. Yield is generated via an autonomous layer of operators, who self-select in and out based on the current hurdle rate of the protocol. The risk of yield generation is covered, meaning users have full downside protection that is verifiable by code.

Источник Cap USD (CUSD) Whitepaper Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Cap USD (CUSD) Сколько стоит Cap USD (CUSD) на сегодня? Актуальная цена CUSD в USD – 1,002 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена CUSD в USD? $ 1,002 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена CUSD в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Cap USD? Рыночная капитализация CUSD составляет $ 285,85M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение CUSD? Циркулирующее предложение CUSD составляет 285,14M USD . Какова была максимальная цена (ATH) CUSD? CUSD достиг максимальной цены (ATH) в 1,17 USD . Какова была минимальная цена CUSD за все время (ATL)? CUSD достиг минимальной цены (ATL) в 0,947752 USD . Каков объем торгов CUSD? Объем торгов за последние 24 часа для CUSD составляет -- USD . Вырастет ли CUSD в цене в этом году? CUSD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CUSD для более подробного анализа.

