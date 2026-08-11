Какова текущая цена Fidelity Digital Dollar?

Fidelity Digital Dollar торгуется по цене ₽74.7889000963327328000, за последние 24 часа его цена изменилась на 0.01%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Fidelity Digital Dollar составляет ₽75.6428941555728000, тогда как ATL — ₽74.3830022716106928000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка FIDD?

Рыночная капитализация составляет ₽3616067254.5358680144000, что ставит актив на 435-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Fidelity Digital Dollar на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле FIDD.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 48350302.98 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Fidelity Digital Dollar?

Fidelity Digital Dollar входит в классификацию Stablecoins,USD Stablecoin,Ethereum Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность FIDD?

Работа в сети -- позволяет FIDD использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.