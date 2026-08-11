Какова текущая цена JupUSD?

JupUSD торгуется по цене ₽74.7184189287669056000, за последние 24 часа его цена изменилась на -0.05%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH JupUSD составляет ₽76.5430312053792000, тогда как ATL — ₽9.3431132450116384000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка JUPUSD?

Рыночная капитализация составляет ₽3775578092.9255826976000, что ставит актив на 424-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие JupUSD на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле JUPUSD.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 50529462.875828 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится JupUSD?

JupUSD входит в классификацию Stablecoins,USD Stablecoin,Solana Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность JUPUSD?

Работа в сети -- позволяет JUPUSD использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.