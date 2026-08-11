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Текущая цена JupUSD сегодня составляет 0,998614 USD. Рыночная капитализация JUPUSD составляет 50 460 719 USD. Отслеживайте обновления цен JUPUSD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена JupUSD сегодня составляет 0,998614 USD. Рыночная капитализация JUPUSD составляет 50 460 719 USD. Отслеживайте обновления цен JUPUSD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена JupUSD (JUPUSD)

Не в листинге

Текущая цена 1 JUPUSD в USD:

$0,998664
$0,998664$0,998664
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены JupUSD (JUPUSD) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 07:17:11 (UTC+8)

Сегодняшняя цена JupUSD

Текущая цена JupUSD (JUPUSD) сегодня составляет $ 0,998614 с изменением 0,05% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации JUPUSD на USD составляет $ 0,998614 за JUPUSD.

На данный момент JupUSD занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 50 460 719, при оборотном предложении 50,53M JUPUSD. В течение последних 24 часов, JUPUSD торговался в диапазоне от $ 0,998425 (минимум) до $ 0,9993 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,023, тогда как исторический минимум составил $ 0,124871.

В краткосрочной перспективе JUPUSD изменился на +0,00% за последний час и на -0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 12,67M.

Рыночная информация JupUSD (JUPUSD)

$ 50,46M
$ 50,46M$ 50,46M

$ 12,67M
$ 12,67M$ 12,67M

$ 50,46M
$ 50,46M$ 50,46M

50,53M
50,53M 50,53M

50 529 462,875828
50 529 462,875828 50 529 462,875828

Текущая рыночная капитализация JupUSD составляет $ 50,46M, при 24-часовом объеме торгов $ 12,67M. Циркулируещее обращение JUPUSD составляет 50,53M, а общее предложение – 50529462.875828. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 50,46M.

История цен JupUSD в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,998425
$ 0,998425$ 0,998425
Мин 24Ч
$ 0,9993
$ 0,9993$ 0,9993
Макс 24Ч

$ 0,998425
$ 0,998425$ 0,998425

$ 0,9993
$ 0,9993$ 0,9993

$ 1,023
$ 1,023$ 1,023

$ 0,124871
$ 0,124871$ 0,124871

+0,00%

-0,05%

-0,00%

-0,00%

История цен JupUSD (JUPUSD) в USD

За сегодня изменение цены JupUSD на USD составило $ -0,000513857370107229.
За последние 30 дней изменение цены JupUSD на USD составило $ +6,9815446489.
За последние 60 дней изменение цены JupUSD на USD составило $ -0,0002080112.
За последние 90 дней изменение цены JupUSD на USD составило $ +0,0000004069960995.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000513857370107229-0,05%
30 дней$ +6,9815446489+699,12%
60 дней$ -0,0002080112-0,02%
90 дней$ +0,0000004069960995+0,00%

Прогноз цены JupUSD

Прогноз цены JupUSD (JUPUSD) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена JUPUSD в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены JupUSD (JUPUSD) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена JupUSD потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену JupUSD достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены JUPUSD, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены JupUSD».

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О JupUSD

Какова текущая цена JupUSD?

JupUSD торгуется по цене ₽74.7184189287669056000, за последние 24 часа его цена изменилась на -0.05%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH JupUSD составляет ₽76.5430312053792000, тогда как ATL — ₽9.3431132450116384000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка JUPUSD?

Рыночная капитализация составляет ₽3775578092.9255826976000, что ставит актив на 424-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие JupUSD на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле JUPUSD.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 50529462.875828 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится JupUSD?

JupUSD входит в классификацию Stablecoins,USD Stablecoin,Solana Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность JUPUSD?

Работа в сети -- позволяет JUPUSD использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о JupUSD

Страница обновлена: 2026-08-11 07:17:11 (UTC+8)

Важные обновления индустрии JupUSD (JUPUSD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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