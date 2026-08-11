На какой блокчейн-сети работает Tori trUSD?

Tori trUSD работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена TRUSD?

Токен оценивается в ₽74.7731121701477760000, что отражает изменение цены на --% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится Tori trUSD?

Tori trUSD относится к категории Stablecoins,USD Stablecoin,Ethereum Ecosystem,Synthetic Dollar. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать TRUSD с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация Tori trUSD?

Его рыночная капитализация составляет ₽4626297416.6070297216000, что ставит актив на 365-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов TRUSD сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 61871511.35448858 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля Tori trUSD?

За последний день объем торговли TRUSD составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа Tori trUSD колебался между ₽74.7437836597133696000 и ₽74.814635954053632000, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.