Какова текущая цена USDKG?

USDKG торгуется по цене ₽74.81762865920000, за последние 24 часа его цена изменилась на 0.00%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH USDKG составляет ₽76.3887988610432000, тогда как ATL — ₽74.2359964140033792000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка USDKG?

Рыночная капитализация составляет ₽3741642552.6963500416000, что ставит актив на 426-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие USDKG на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле USDKG.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 50000000.0 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится USDKG?

USDKG входит в классификацию Stablecoins,USD Stablecoin,Ethereum Ecosystem,Tron Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность USDKG?

Работа в сети -- позволяет USDKG использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.