Текущая цена GUSD сегодня составляет 1 USD. Следите за обновлениями цены GUSD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GUSD прямо сейчас на MEXC.

Цена GUSD (GUSD)

Текущая цена 1 GUSD в USD:

$0,999069
$0,999069
+0,40%1D
USD
График цены GUSD (GUSD) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:43:57 (UTC+8)

Информация о ценах GUSD (GUSD) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,995075
$ 0,995075
Мин 24Ч
$ 1,003
$ 1,003
Макс 24Ч

$ 0,995075
$ 0,995075

$ 1,003
$ 1,003

$ 1,019
$ 1,019

$ 0,98989
$ 0,98989

-0,29%

+0,53%

+0,17%

+0,17%

Текущая цена GUSD (GUSD) составляет $1. За последние 24 часа GUSD торговался в диапазоне от $ 0,995075 до $ 1,003, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GUSD за все время составляет $ 1,019, а минимальная – $ 0,98989.

Что касается краткосрочной динамики, GUSD изменился на -0,29% за последний час, на +0,53% за 24 часа и на +0,17% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация GUSD (GUSD)

$ 149,90M
$ 149,90M

--
--

$ 320,23M
$ 320,23M

149,79M
149,79M

320 000 000,0
320 000 000,0

Текущая рыночная капитализация GUSD составляет $ 149,90M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GUSD составляет 149,79M, а общее предложение – 320000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 320,23M.

История цен GUSD (GUSD) в USD

За сегодня изменение цены GUSD на USD составило $ +0,00529996.
За последние 30 дней изменение цены GUSD на USD составило $ +0,0003721000.
За последние 60 дней изменение цены GUSD на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены GUSD на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00529996+0,53%
30 дней$ +0,0003721000+0,04%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое GUSD (GUSD)

GUSD is a flexible, principal-protected investment product that distributes rewards daily. Its returns are sourced from the Gate ecosystem's revenue, tokenized treasuries or other RWA, and stablecoin-backed yield assets—designed to provide relatively stable yields in both bullish and bearish market conditions. Additionally, GUSD is fully tradable and can be used as collateral. You can stake USDT/USDC to mint GUSD as a yield-bearing certificate. It represents the value of your investment but does not confer ownership of the underlying assets. Upon redemption, GUSD will be converted to USDT/USDC at a 1:1 ratio (redemption fees apply). The APR is dynamically adjusted based on the revenues of the Gate ecosystem, tokenized RWA and stablecoins, mirroring returns from real-world instruments such as tokenized US treasury bills.

Источник GUSD (GUSD)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены GUSD (USD)

Сколько будет стоить GUSD (GUSD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов GUSD (GUSD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для GUSD.

Проверьте прогноз цены GUSD!

GUSD на местную валюту

Токеномика GUSD (GUSD)

Понимание токеномики GUSD (GUSD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GUSD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о GUSD (GUSD)

Сколько стоит GUSD (GUSD) на сегодня?
Актуальная цена GUSD в USD – 1,0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена GUSD в USD?
Текущая цена GUSD в USD составляет $ 1,0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация GUSD?
Рыночная капитализация GUSD составляет $ 149,90M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение GUSD?
Циркулирующее предложение GUSD составляет 149,79M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) GUSD?
GUSD достиг максимальной цены (ATH) в 1,019 USD.
Какова была минимальная цена GUSD за все время (ATL)?
GUSD достиг минимальной цены (ATL) в 0,98989 USD.
Каков объем торгов GUSD?
Объем торгов за последние 24 часа для GUSD составляет -- USD.
Вырастет ли GUSD в цене в этом году?
GUSD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GUSD для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:43:57 (UTC+8)

