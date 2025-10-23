Что такое GUSD (GUSD)

GUSD is a flexible, principal-protected investment product that distributes rewards daily. Its returns are sourced from the Gate ecosystem's revenue, tokenized treasuries or other RWA, and stablecoin-backed yield assets—designed to provide relatively stable yields in both bullish and bearish market conditions. Additionally, GUSD is fully tradable and can be used as collateral. You can stake USDT/USDC to mint GUSD as a yield-bearing certificate. It represents the value of your investment but does not confer ownership of the underlying assets. Upon redemption, GUSD will be converted to USDT/USDC at a 1:1 ratio (redemption fees apply). The APR is dynamically adjusted based on the revenues of the Gate ecosystem, tokenized RWA and stablecoins, mirroring returns from real-world instruments such as tokenized US treasury bills. GUSD is a flexible, principal-protected investment product that distributes rewards daily. Its returns are sourced from the Gate ecosystem's revenue, tokenized treasuries or other RWA, and stablecoin-backed yield assets—designed to provide relatively stable yields in both bullish and bearish market conditions. Additionally, GUSD is fully tradable and can be used as collateral. You can stake USDT/USDC to mint GUSD as a yield-bearing certificate. It represents the value of your investment but does not confer ownership of the underlying assets. Upon redemption, GUSD will be converted to USDT/USDC at a 1:1 ratio (redemption fees apply). The APR is dynamically adjusted based on the revenues of the Gate ecosystem, tokenized RWA and stablecoins, mirroring returns from real-world instruments such as tokenized US treasury bills.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник GUSD (GUSD) Официальный веб-сайт

Прогноз цены GUSD (USD)

Сколько будет стоить GUSD (GUSD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов GUSD (GUSD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для GUSD.

Проверьте прогноз цены GUSD!

GUSD на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика GUSD (GUSD)

Понимание токеномики GUSD (GUSD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GUSD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о GUSD (GUSD) Сколько стоит GUSD (GUSD) на сегодня? Актуальная цена GUSD в USD – 1,0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена GUSD в USD? $ 1,0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена GUSD в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация GUSD? Рыночная капитализация GUSD составляет $ 149,90M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение GUSD? Циркулирующее предложение GUSD составляет 149,79M USD . Какова была максимальная цена (ATH) GUSD? GUSD достиг максимальной цены (ATH) в 1,019 USD . Какова была минимальная цена GUSD за все время (ATL)? GUSD достиг минимальной цены (ATL) в 0,98989 USD . Каков объем торгов GUSD? Объем торгов за последние 24 часа для GUSD составляет -- USD . Вырастет ли GUSD в цене в этом году? GUSD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GUSD для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии GUSD (GUSD)