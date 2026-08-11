Сегодняшняя цена pathUSD

Текущая цена pathUSD (PATHUSD) сегодня составляет $ 1,0 с изменением 0,41% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PATHUSD на USD составляет $ 1,0 за PATHUSD.

На данный момент pathUSD занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 32 726 705, при оборотном предложении 32,72M PATHUSD. В течение последних 24 часов, PATHUSD торговался в диапазоне от $ 0,992191 (минимум) до $ 1,01 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,072, тогда как исторический минимум составил $ 0,954994.

В краткосрочной перспективе PATHUSD изменился на -0,30% за последний час и на +0,27% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 189,98K.

Рыночная информация pathUSD (PATHUSD)

Рыночная капитализация $ 32,73M$ 32,73M $ 32,73M Объем (24Ч) $ 189,98K$ 189,98K $ 189,98K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 32,73M$ 32,73M $ 32,73M Оборотное предложение 32,72M 32,72M 32,72M Общее предложение 32 717 738,729981 32 717 738,729981 32 717 738,729981

Текущая рыночная капитализация pathUSD составляет $ 32,73M, при 24-часовом объеме торгов $ 189,98K. Циркулируещее обращение PATHUSD составляет 32,72M, а общее предложение – 32717738.729981. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 32,73M.