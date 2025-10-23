Что такое BFUSD (BFUSD)

BFUSD is a reward-bearing asset redeemable for USD stablecoin. It offers rewards on qualifying balances and can be used as Margin in Futures Accounts, allowing users to earn rewards simultaneously. Users holding BFUSD in their account will receive a daily reward in USD stablecoin at the APR for their Qualifying balance.

Сколько будет стоить BFUSD (BFUSD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов BFUSD (BFUSD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для BFUSD.

Токеномика BFUSD (BFUSD)

Понимание токеномики BFUSD (BFUSD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BFUSD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BFUSD (BFUSD) Сколько стоит BFUSD (BFUSD) на сегодня? Актуальная цена BFUSD в USD – 0,999708 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BFUSD в USD? $ 0,999708 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BFUSD в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация BFUSD? Рыночная капитализация BFUSD составляет $ 1,32B USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BFUSD? Циркулирующее предложение BFUSD составляет 1,32B USD . Какова была максимальная цена (ATH) BFUSD? BFUSD достиг максимальной цены (ATH) в 1,007 USD . Какова была минимальная цена BFUSD за все время (ATL)? BFUSD достиг минимальной цены (ATL) в 0,997772 USD . Каков объем торгов BFUSD? Объем торгов за последние 24 часа для BFUSD составляет -- USD . Вырастет ли BFUSD в цене в этом году? BFUSD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BFUSD для более подробного анализа.

