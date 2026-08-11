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Текущая цена Neutrl USD сегодня составляет 0,998832 USD. Рыночная капитализация NUSD составляет 53 592 055 USD. Отслеживайте обновления цен NUSD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Neutrl USD сегодня составляет 0,998832 USD. Рыночная капитализация NUSD составляет 53 592 055 USD. Отслеживайте обновления цен NUSD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Neutrl USD (NUSD)

Не в листинге

Текущая цена 1 NUSD в USD:

$0,998816
$0,998816$0,998816
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Neutrl USD (NUSD) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 08:53:07 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Neutrl USD

Текущая цена Neutrl USD (NUSD) сегодня составляет $ 0,998832 с изменением 0,02% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NUSD на USD составляет $ 0,998832 за NUSD.

На данный момент Neutrl USD занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 53 592 055, при оборотном предложении 53,65M NUSD. В течение последних 24 часов, NUSD торговался в диапазоне от $ 0,998288 (минимум) до $ 0,999211 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,031, тогда как исторический минимум составил $ 0,975411.

В краткосрочной перспективе NUSD изменился на +0,03% за последний час и на +0,04% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1,18M.

Рыночная информация Neutrl USD (NUSD)

$ 53,59M
$ 53,59M$ 53,59M

$ 1,18M
$ 1,18M$ 1,18M

$ 53,59M
$ 53,59M$ 53,59M

53,65M
53,65M 53,65M

53 654 807,58583236
53 654 807,58583236 53 654 807,58583236

Текущая рыночная капитализация Neutrl USD составляет $ 53,59M, при 24-часовом объеме торгов $ 1,18M. Циркулируещее обращение NUSD составляет 53,65M, а общее предложение – 53654807.58583236. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 53,59M.

История цен Neutrl USD в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,998288
$ 0,998288$ 0,998288
Мин 24Ч
$ 0,999211
$ 0,999211$ 0,999211
Макс 24Ч

$ 0,998288
$ 0,998288$ 0,998288

$ 0,999211
$ 0,999211$ 0,999211

$ 1,031
$ 1,031$ 1,031

$ 0,975411
$ 0,975411$ 0,975411

+0,03%

-0,02%

+0,04%

+0,04%

История цен Neutrl USD (NUSD) в USD

За сегодня изменение цены Neutrl USD на USD составило $ -0,000233905807453083.
За последние 30 дней изменение цены Neutrl USD на USD составило $ -0,0001942728.
За последние 60 дней изменение цены Neutrl USD на USD составило $ -0,0000994836.
За последние 90 дней изменение цены Neutrl USD на USD составило $ -0,0000226221664591.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000233905807453083-0,02%
30 дней$ -0,0001942728-0,01%
60 дней$ -0,0000994836-0,00%
90 дней$ -0,0000226221664591-0,00%

Прогноз цены Neutrl USD

Прогноз цены Neutrl USD (NUSD) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена NUSD в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Neutrl USD (NUSD) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Neutrl USD потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Neutrl USD достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены NUSD, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Neutrl USD».

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О Neutrl USD

Какова текущая цена Neutrl USD?

Neutrl USD оценивается в ₽74.7287455080854016000, за сегодняшний день она изменилась на -0.02%.

Насколько быстро растёт сообщество NUSD?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Neutrl USD?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Neutrl USD в секторе Stablecoins,Synthetic Asset,Ethereum Ecosystem. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов NUSD?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как NUSD соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽77.1354308020128000, а ATL — ₽72.9764769098177568000, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 53654807.58583236 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.

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Страница обновлена: 2026-08-11 08:53:07 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Neutrl USD (NUSD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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