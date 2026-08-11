Какова текущая цена Neutrl USD?

Neutrl USD оценивается в ₽74.7287455080854016000, за сегодняшний день она изменилась на -0.02%.

Насколько быстро растёт сообщество NUSD?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Neutrl USD?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Neutrl USD в секторе Stablecoins,Synthetic Asset,Ethereum Ecosystem. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов NUSD?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как NUSD соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽77.1354308020128000, а ATL — ₽72.9764769098177568000, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 53654807.58583236 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.