Сколько стоит JPYSC в данный момент?

JPYSC в настоящее время торгуется по цене ₽0.469832049568486528000, с изменением цены за последние 24 часа на -0.83%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется JPYSC сегодня?

JPYSC продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Stablecoins,Ethereum Ecosystem,JPY Stablecoin.

Насколько популярен JPYSC сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают JPYSC.

Чем отличается JPYSC от других криптоактивов?

Являясь частью категории Stablecoins,Ethereum Ecosystem,JPY Stablecoin и созданным на сети --, JPYSC предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество JPYSC находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 1000000000.0 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена JPYSC за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽0.481419751663087776000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽0.456957406968770400000, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.