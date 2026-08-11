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Текущая цена JPYSC сегодня составляет 0,00627932 USD. Рыночная капитализация JPYSC составляет 126 039 317 USD. Отслеживайте обновления цен JPYSC в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена JPYSC сегодня составляет 0,00627932 USD. Рыночная капитализация JPYSC составляет 126 039 317 USD. Отслеживайте обновления цен JPYSC в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена JPYSC (JPYSC)

Не в листинге

Текущая цена 1 JPYSC в USD:

$0,00627945
$0,00627945$0,00627945
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены JPYSC (JPYSC) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 07:15:28 (UTC+8)

Сегодняшняя цена JPYSC

Текущая цена JPYSC (JPYSC) сегодня составляет $ 0,00627932 с изменением 0,83% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации JPYSC на USD составляет $ 0,00627932 за JPYSC.

На данный момент JPYSC занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 126 039 317, при оборотном предложении 1,00B JPYSC. В течение последних 24 часов, JPYSC торговался в диапазоне от $ 0,00627668 (минимум) до $ 0,00633537 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00643419, тогда как исторический минимум составил $ 0,00610725.

В краткосрочной перспективе JPYSC изменился на +0,02% за последний час и на -1,29% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 0,00.

Рыночная информация JPYSC (JPYSC)

$ 126,04M
$ 126,04M$ 126,04M

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 126,04M
$ 126,04M$ 126,04M

1,00B
1,00B 1,00B

20 072 139 308,0
20 072 139 308,0 20 072 139 308,0

Текущая рыночная капитализация JPYSC составляет $ 126,04M, при 24-часовом объеме торгов $ 0,00. Циркулируещее обращение JPYSC составляет 1,00B, а общее предложение – 20072139308.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 126,04M.

История цен JPYSC в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00627668
$ 0,00627668$ 0,00627668
Мин 24Ч
$ 0,00633537
$ 0,00633537$ 0,00633537
Макс 24Ч

$ 0,00627668
$ 0,00627668$ 0,00627668

$ 0,00633537
$ 0,00633537$ 0,00633537

$ 0,00643419
$ 0,00643419$ 0,00643419

$ 0,00610725
$ 0,00610725$ 0,00610725

+0,02%

-0,83%

-1,29%

-1,29%

История цен JPYSC (JPYSC) в USD

За сегодня изменение цены JPYSC на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены JPYSC на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены JPYSC на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены JPYSC на USD составило $ +0,000000003440814301.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,83%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ +0,000000003440814301+0,00%

Прогноз цены JPYSC

Прогноз цены JPYSC (JPYSC) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена JPYSC в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены JPYSC (JPYSC) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена JPYSC потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
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О JPYSC

Сколько стоит JPYSC в данный момент?

JPYSC в настоящее время торгуется по цене ₽0.469832049568486528000, с изменением цены за последние 24 часа на -0.83%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется JPYSC сегодня?

JPYSC продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Stablecoins,Ethereum Ecosystem,JPY Stablecoin.

Насколько популярен JPYSC сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают JPYSC.

Чем отличается JPYSC от других криптоактивов?

Являясь частью категории Stablecoins,Ethereum Ecosystem,JPY Stablecoin и созданным на сети --, JPYSC предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество JPYSC находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 1000000000.0 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена JPYSC за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽0.481419751663087776000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽0.456957406968770400000, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о JPYSC

Страница обновлена: 2026-08-11 07:15:28 (UTC+8)

Важные обновления индустрии JPYSC (JPYSC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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