Сегодняшняя цена AllUnity CHF

Текущая цена AllUnity CHF (CHFAU) сегодня составляет $ 1.23 с изменением 0.16% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CHFAU на USD составляет $ 1.23 за CHFAU.

На данный момент AllUnity CHF занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 59,645,743, при оборотном предложении 48.32M CHFAU. В течение последних 24 часов, CHFAU торговался в диапазоне от $ 1.23 (минимум) до $ 1.24 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1.24, тогда как исторический минимум составил $ 1.23.

В краткосрочной перспективе CHFAU изменился на +0.01% за последний час и на -- за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 2.44K.

Рыночная информация AllUnity CHF (CHFAU)

Рыночная капитализация $ 59.65M$ 59.65M $ 59.65M Объем (24Ч) $ 2.44K$ 2.44K $ 2.44K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 59.65M$ 59.65M $ 59.65M Оборотное предложение 48.32M 48.32M 48.32M Общее предложение 48,320,021.921656 48,320,021.921656 48,320,021.921656

Текущая рыночная капитализация AllUnity CHF составляет $ 59.65M, при 24-часовом объеме торгов $ 2.44K. Циркулируещее обращение CHFAU составляет 48.32M, а общее предложение – 48320021.921656. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 59.65M.