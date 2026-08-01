Какова текущая цена Crown BRLV?

Crown BRLV торгуется по цене ₽14.6163498556620160000, за последние 24 часа его цена изменилась на -0.50%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Crown BRLV составляет ₽15.3249089286634880000, тогда как ATL — ₽14.0184283321716480000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка BRLV?

Рыночная капитализация составляет ₽5471698877.2421507840000, что ставит актив на 315-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Crown BRLV на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле BRLV.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 374347647.5228299 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Crown BRLV?

Crown BRLV входит в классификацию Stablecoins,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность BRLV?

Работа в сети -- позволяет BRLV использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.