Сегодняшняя цена Royal Euro

Текущая цена Royal Euro (REUR) сегодня составляет $ 4,13 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации REUR на USD составляет $ 4,13 за REUR.

На данный момент Royal Euro занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 62 008 637, при оборотном предложении 15,00M REUR. В течение последних 24 часов, REUR торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 4,13, тогда как исторический минимум составил $ 0,348874.

В краткосрочной перспективе REUR изменился на -- за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 19,80M.

Рыночная информация Royal Euro (REUR)

Рыночная капитализация $ 62,01M$ 62,01M $ 62,01M Объем (24Ч) $ 19,80M$ 19,80M $ 19,80M Полностью разводненная рыночная капитализация $ 20,67B$ 20,67B $ 20,67B Оборотное предложение 15,00M 15,00M 15,00M Общее предложение 5 000 000 000,0 5 000 000 000,0 5 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Royal Euro составляет $ 62,01M, при 24-часовом объеме торгов $ 19,80M. Циркулируещее обращение REUR составляет 15,00M, а общее предложение – 5000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 20,67B.