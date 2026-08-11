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Текущая цена Unity USD сегодня составляет 0.998846 USD. Рыночная капитализация UUSD составляет 99,888,502 USD. Отслеживайте обновления цен UUSD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Unity USD сегодня составляет 0.998846 USD. Рыночная капитализация UUSD составляет 99,888,502 USD. Отслеживайте обновления цен UUSD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Unity USD (UUSD)

Не в листинге

Текущая цена 1 UUSD в USD:

$0.998974
$0.998974$0.998974
0.00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Unity USD (UUSD) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 12:34:53 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Unity USD

Текущая цена Unity USD (UUSD) сегодня составляет $ 0.998846 с изменением 0.06% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации UUSD на USD составляет $ 0.998846 за UUSD.

На данный момент Unity USD занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 99,888,502, при оборотном предложении 100.00M UUSD. В течение последних 24 часов, UUSD торговался в диапазоне от $ 0.997 (минимум) до $ 1.001 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1.26, тогда как исторический минимум составил $ 0.840277.

В краткосрочной перспективе UUSD изменился на -0.00% за последний час и на -0.03% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 2.47M.

Рыночная информация Unity USD (UUSD)

$ 99.89M
$ 99.89M$ 99.89M

$ 2.47M
$ 2.47M$ 2.47M

$ 99.89M
$ 99.89M$ 99.89M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Unity USD составляет $ 99.89M, при 24-часовом объеме торгов $ 2.47M. Циркулируещее обращение UUSD составляет 100.00M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 99.89M.

История цен Unity USD в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0.997
$ 0.997$ 0.997
Мин 24Ч
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
Макс 24Ч

$ 0.997
$ 0.997$ 0.997

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.26
$ 1.26$ 1.26

$ 0.840277
$ 0.840277$ 0.840277

-0.00%

-0.06%

-0.03%

-0.03%

История цен Unity USD (UUSD) в USD

За сегодня изменение цены Unity USD на USD составило $ -0.000629204381294213.
За последние 30 дней изменение цены Unity USD на USD составило $ +0.0003475984.
За последние 60 дней изменение цены Unity USD на USD составило $ +0.0015916611.
За последние 90 дней изменение цены Unity USD на USD составило $ -0.0000802450449262.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.000629204381294213-0.06%
30 дней$ +0.0003475984+0.03%
60 дней$ +0.0015916611+0.16%
90 дней$ -0.0000802450449262-0.00%

Прогноз цены Unity USD

Прогноз цены Unity USD (UUSD) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена UUSD в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Unity USD (UUSD) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Unity USD потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Unity USD достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены UUSD, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Unity USD».

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Источник Unity USD (UUSD)

Официальный веб-сайт

Категория :

BNB Chain EcosystemStablecoinsSynthetic Dollar

О Unity USD

Какова текущая цена Unity USD?

Unity USD торгуется по цене ₽74.7312891157272832000, за последние 24 часа его цена изменилась на -0.06%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Unity USD составляет ₽94.270212110592000, тогда как ATL — ₽62.8675325568665984000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка UUSD?

Рыночная капитализация составляет ₽7473420849.9597565184000, что ставит актив на 259-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Unity USD на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле UUSD.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 100000000.0 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Unity USD?

Unity USD входит в классификацию Stablecoins,Synthetic Asset,BNB Chain Ecosystem,Synthetic Dollar, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность UUSD?

Работа в сети -- позволяет UUSD использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Unity USD

Страница обновлена: 2026-08-11 12:34:53 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Unity USD (UUSD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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