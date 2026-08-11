Какова текущая цена Unity USD?

Unity USD торгуется по цене ₽74.7312891157272832000, за последние 24 часа его цена изменилась на -0.06%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Unity USD составляет ₽94.270212110592000, тогда как ATL — ₽62.8675325568665984000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка UUSD?

Рыночная капитализация составляет ₽7473420849.9597565184000, что ставит актив на 259-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Unity USD на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле UUSD.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 100000000.0 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Unity USD?

Unity USD входит в классификацию Stablecoins,Synthetic Asset,BNB Chain Ecosystem,Synthetic Dollar, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность UUSD?

Работа в сети -- позволяет UUSD использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.