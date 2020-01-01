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Топ токенов категории Спортивные игры по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Спортивные игры. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
GMT
GMT
GMT
$ 0,00695621
-0,67%
+0,00%
+5,11%
$ 21,64M
$ 4,36M
2
PowerSnookerCoin
PowerSnookerCoin
PSC
$ 0,00367322
0,00%
--
-1,02%
$ 2,20M
$ 296,18
3
Foxsy AI
Foxsy AI
FOXSY
$ 0,0017784
-0,05%
-2,99%
-3,50%
$ 2,02M
$ 93,81M
4
Karate Combat
Karate Combat
KARATE
$ 1,75E-5
0,00%
-0,90%
-0,46%
$ 1,17M
--
5
Step App
Step App
FITFI
$ 0,00015941
+0,03%
0,00%
-2,06%
$ 733,29K
$ 38,61K
6
Crown by Third Time Games
Crown by Third Time Games
CROWN
$ 0,00274052
-0,11%
+0,20%
-14,78%
$ 685,16K
$ 3,78K
7
XAYA
XAYA
WCHI
$ 0,01141086
+0,12%
-0,02%
-2,09%
$ 664,39K
$ 354,18
8
Ballies
Ballies
BALL
$ 0,00875307
0,00%
-0,00%
-24,95%
$ 274,54K
$ 18,41
9
Fabwelt
Fabwelt
WELT
$ 0,00020128
0,00%
--
+0,03%
$ 100,64K
$ 1,06
10
DuelNow
DuelNow
DNOW
$ 2,413E-5
0,00%
+1,70%
+1,73%
$ 24,13K
--
11
Striker League
Striker League
MBS
$ 3,734E-5
0,00%
-93,70%
-93,71%
$ 23,35K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Спортивные игры и почему они так популярны?
Токены категории Спортивные игры представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 11 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $29.54M.
Какой токен из категории Спортивные игры демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Спортивные игры, отслеживаемых на MEXC, DNOW продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 1.70% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Спортивные игры находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 11 токенов категории Спортивные игры, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Спортивные игры относятся GMT, PSC, FOXSY. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Спортивные игры?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Спортивные игры составляет примерно $29.54M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Спортивные игры, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.