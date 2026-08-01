Сколько стоит Ballies в данный момент?

Ballies в настоящее время торгуется по цене ₽0.654877385230691280000, с изменением цены за последние 24 часа на 0.16%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется BALL сегодня?

BALL продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Gaming (GameFi),Cronos Ecosystem,Sports Games.

Насколько популярен Ballies сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают BALL.

Чем отличается Ballies от других криптоактивов?

Являясь частью категории Gaming (GameFi),Cronos Ecosystem,Sports Games и созданным на сети --, BALL предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество BALL находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 31365031.179102138 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена Ballies за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽7.6288527727777680000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽0.35475919849245680000, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.