Какова текущая цена stUSDT Staked USDT?

stUSDT Staked USDT торгуется по цене ₽74.1405979315911504000, за последние 24 часа его цена изменилась на 1.14%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH stUSDT Staked USDT составляет ₽150.384939004944000, тогда как ATL — ₽11.9454273515374896000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка STUSDT?

Рыночная капитализация составляет ₽4624722413.5018750032000, что ставит актив на ---е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие stUSDT Staked USDT на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле STUSDT.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 62377606.71495188 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится stUSDT Staked USDT?

stUSDT Staked USDT входит в классификацию Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tron Ecosystem,Liquid Staking, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность STUSDT?

Работа в сети -- позволяет STUSDT использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.