Что такое DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

DeFi Development Corporation, formerly Janover Inc. (Nasdaq: JNVR), has adopted a treasury policy under which the principal holding in its treasury reserve on the balance sheet will be allocated to Solana (SOL). In adopting its new treasury policy, the Company aims to provide investors with a means to access the Solana ecosystem. The Company's treasury policy is expected to provide investors economic exposure to SOL investment. Decentralization is no longer theoretical. The future is inherently decentralized, interoperable, and powered by cryptographic integrity rather than institutional trust, to which Solana will be central. Solana offers the necessary infrastructure for scalable decentralized applications through its high throughput, rapid transaction finality, and developer-friendly environment. DeFi Development Corporation, formerly Janover Inc. (Nasdaq: JNVR), has adopted a treasury policy under which the principal holding in its treasury reserve on the balance sheet will be allocated to Solana (SOL). In adopting its new treasury policy, the Company aims to provide investors with a means to access the Solana ecosystem. The Company's treasury policy is expected to provide investors economic exposure to SOL investment. Decentralization is no longer theoretical. The future is inherently decentralized, interoperable, and powered by cryptographic integrity rather than institutional trust, to which Solana will be central. Solana offers the necessary infrastructure for scalable decentralized applications through its high throughput, rapid transaction finality, and developer-friendly environment.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Официальный веб-сайт

Прогноз цены DFDV Staked SOL (USD)

Сколько будет стоить DFDV Staked SOL (DFDVSOL) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов DFDV Staked SOL (DFDVSOL) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для DFDV Staked SOL.

Проверьте прогноз цены DFDV Staked SOL!

DFDVSOL на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

Понимание токеномики DFDV Staked SOL (DFDVSOL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DFDVSOL прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Сколько стоит DFDV Staked SOL (DFDVSOL) на сегодня? Актуальная цена DFDVSOL в USD – 194,06 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена DFDVSOL в USD? $ 194,06 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена DFDVSOL в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация DFDV Staked SOL? Рыночная капитализация DFDVSOL составляет $ 78,01M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение DFDVSOL? Циркулирующее предложение DFDVSOL составляет 402,02K USD . Какова была максимальная цена (ATH) DFDVSOL? DFDVSOL достиг максимальной цены (ATH) в 259,77 USD . Какова была минимальная цена DFDVSOL за все время (ATL)? DFDVSOL достиг минимальной цены (ATL) в 150,48 USD . Каков объем торгов DFDVSOL? Объем торгов за последние 24 часа для DFDVSOL составляет -- USD . Вырастет ли DFDVSOL в цене в этом году? DFDVSOL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DFDVSOL для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии DFDV Staked SOL (DFDVSOL)