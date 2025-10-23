Текущая цена DFDV Staked SOL сегодня составляет 194,06 USD. Следите за обновлениями цены DFDVSOL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DFDVSOL прямо сейчас на MEXC.Текущая цена DFDV Staked SOL сегодня составляет 194,06 USD. Следите за обновлениями цены DFDVSOL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DFDVSOL прямо сейчас на MEXC.

Цена DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

Не в листинге

Текущая цена 1 DFDVSOL в USD:

$194,06
$194,06$194,06
0,00%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены DFDV Staked SOL (DFDVSOL) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:36:32 (UTC+8)

Информация о ценах DFDV Staked SOL (DFDVSOL) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 259,77
$ 259,77$ 259,77

$ 150,48
$ 150,48$ 150,48

--

--

-5,59%

-5,59%

Текущая цена DFDV Staked SOL (DFDVSOL) составляет $194,06. За последние 24 часа DFDVSOL торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DFDVSOL за все время составляет $ 259,77, а минимальная – $ 150,48.

Что касается краткосрочной динамики, DFDVSOL изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на -5,59% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

$ 78,01M
$ 78,01M$ 78,01M

--
----

$ 78,01M
$ 78,01M$ 78,01M

402,02K
402,02K 402,02K

402 018,919135471
402 018,919135471 402 018,919135471

Текущая рыночная капитализация DFDV Staked SOL составляет $ 78,01M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DFDVSOL составляет 402,02K, а общее предложение – 402018.919135471. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 78,01M.

История цен DFDV Staked SOL (DFDVSOL) в USD

За сегодня изменение цены DFDV Staked SOL на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены DFDV Staked SOL на USD составило $ -25,8786190220.
За последние 60 дней изменение цены DFDV Staked SOL на USD составило $ -14,6213730760.
За последние 90 дней изменение цены DFDV Staked SOL на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ -25,8786190220-13,33%
60 дней$ -14,6213730760-7,53%
90 дней$ 0--

Что такое DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

DeFi Development Corporation, formerly Janover Inc. (Nasdaq: JNVR), has adopted a treasury policy under which the principal holding in its treasury reserve on the balance sheet will be allocated to Solana (SOL). In adopting its new treasury policy, the Company aims to provide investors with a means to access the Solana ecosystem. The Company's treasury policy is expected to provide investors economic exposure to SOL investment.

Decentralization is no longer theoretical. The future is inherently decentralized, interoperable, and powered by cryptographic integrity rather than institutional trust, to which Solana will be central. Solana offers the necessary infrastructure for scalable decentralized applications through its high throughput, rapid transaction finality, and developer-friendly environment.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены DFDV Staked SOL (USD)

Сколько будет стоить DFDV Staked SOL (DFDVSOL) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов DFDV Staked SOL (DFDVSOL) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для DFDV Staked SOL.

Проверьте прогноз цены DFDV Staked SOL!

DFDVSOL на местную валюту

Токеномика DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

Понимание токеномики DFDV Staked SOL (DFDVSOL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DFDVSOL прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

Сколько стоит DFDV Staked SOL (DFDVSOL) на сегодня?
Актуальная цена DFDVSOL в USD – 194,06 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена DFDVSOL в USD?
Текущая цена DFDVSOL в USD составляет $ 194,06. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация DFDV Staked SOL?
Рыночная капитализация DFDVSOL составляет $ 78,01M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение DFDVSOL?
Циркулирующее предложение DFDVSOL составляет 402,02K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) DFDVSOL?
DFDVSOL достиг максимальной цены (ATH) в 259,77 USD.
Какова была минимальная цена DFDVSOL за все время (ATL)?
DFDVSOL достиг минимальной цены (ATL) в 150,48 USD.
Каков объем торгов DFDVSOL?
Объем торгов за последние 24 часа для DFDVSOL составляет -- USD.
Вырастет ли DFDVSOL в цене в этом году?
DFDVSOL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DFDVSOL для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.