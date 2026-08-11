Какова текущая цена Staked TRX?

Staked TRX торгуется по цене ₽32.1595573418856240000, за последние 24 часа его цена изменилась на -0.04%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Staked TRX составляет ₽41.9600914439734944000, тогда как ATL — ₽4.9570167904644576000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка STRX?

Рыночная капитализация составляет ₽239740058128.9575224832000, что ставит актив на ---е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Staked TRX на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле STRX.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 343642730.0 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Staked TRX?

Staked TRX входит в классификацию Liquid Staking Tokens,Tron Ecosystem,Liquid Staking, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность STRX?

Работа в сети -- позволяет STRX использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.