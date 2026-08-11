Какова текущая цена Firelight Staked XRP?

Firelight Staked XRP торгуется по цене ₽76.1666332842464000, за последние 24 часа его цена изменилась на -2.11%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Firelight Staked XRP составляет ₽179.56770125952000, тогда как ATL — ₽71.9309304910364224000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка STXRP?

Рыночная капитализация составляет ₽4442087583.8948474656000, что ставит актив на ---е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Firelight Staked XRP на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле STXRP.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 58346887.077211 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Firelight Staked XRP?

Firelight Staked XRP входит в классификацию Liquid Staking Tokens,Flare Network Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность STXRP?

Работа в сети -- позволяет STXRP использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.