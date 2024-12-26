Цена Liquid Staked ETH (LSETH)
Текущая цена Liquid Staked ETH (LSETH) сегодня составляет 3,687.78 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 363.33M USD. Цена LSETH к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Liquid Staked ETH:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 22.35K USD
- Изменение цены Liquid Staked ETH в течение дня составляет -1.02%
- Оборотное предложение составляет 98.54K USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене LSETH к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах LSETH.
За сегодня изменение цены Liquid Staked ETH на USD составило $ -38.336487747099.
За последние 30 дней изменение цены Liquid Staked ETH на USD составило $ +17.7172014540.
За последние 60 дней изменение цены Liquid Staked ETH на USD составило $ +1,498.7694774780.
За последние 90 дней изменение цены Liquid Staked ETH на USD составило $ +892.310142369137.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -38.336487747099
|-1.02%
|30 дней
|$ +17.7172014540
|+0.48%
|60 дней
|$ +1,498.7694774780
|+40.64%
|90 дней
|$ +892.310142369137
|+31.92%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Liquid Staked ETH: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.14%
-1.02%
-10.05%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Liquid Collective is the secure liquid staking standard: a protocol with multi-chain capabilities, built and run by a collective of leading web3 teams. Developed in collaboration with a diverse group of industry leaders, Liquid Collective is designed to meet the need for an enterprise-grade decentralized liquid staking standard that can be widely adopted, increasing liquidity and composability for the web3 economy. Liquid Staked ETH (LsETH) is the receipt token programmatically generated when users stake ETH through the Liquid Collective protocol. LsETH follows the ERC-20 cToken model, enabling users to control their network reward flow.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 LSETH к AUD
A$5,900.448
|1 LSETH к GBP
￡2,913.3462
|1 LSETH к EUR
€3,540.2688
|1 LSETH к USD
$3,687.78
|1 LSETH к MYR
RM16,521.2544
|1 LSETH к TRY
₺129,883.6116
|1 LSETH к JPY
¥580,382.8164
|1 LSETH к RUB
₽368,298.5886
|1 LSETH к INR
₹314,899.5342
|1 LSETH к IDR
Rp59,480,314.2534
|1 LSETH к PHP
₱216,325.1748
|1 LSETH к EGP
￡E.187,449.8574
|1 LSETH к BRL
R$23,417.403
|1 LSETH к CAD
C$5,310.4032
|1 LSETH к BDT
৳439,952.154
|1 LSETH к NGN
₦5,699,795.8902
|1 LSETH к UAH
₴154,370.4708
|1 LSETH к VES
Bs188,076.78
|1 LSETH к PKR
Rs1,024,944.6954
|1 LSETH к KZT
₸1,907,799.2274
|1 LSETH к THB
฿125,827.0536
|1 LSETH к TWD
NT$120,479.7726
|1 LSETH к CHF
Fr3,245.2464
|1 LSETH к HKD
HK$28,727.8062
|1 LSETH к MAD
.د.م37,099.0668