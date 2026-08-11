Сегодняшняя цена Saturn sUSDat

Текущая цена Saturn sUSDat (SUSDAT) сегодня составляет $ 0,966242 с изменением 0,39% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SUSDAT на USD составляет $ 0,966242 за SUSDAT.

На данный момент Saturn sUSDat занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 80 186 276, при оборотном предложении 82,99M SUSDAT. В течение последних 24 часов, SUSDAT торговался в диапазоне от $ 0,964364 (минимум) до $ 1,021 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,021, тогда как исторический минимум составил $ 0,695599.

В краткосрочной перспективе SUSDAT изменился на -0,01% за последний час и на +2,57% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 3,31M.

Рыночная информация Saturn sUSDat (SUSDAT)

Рыночная капитализация $ 80,19M$ 80,19M $ 80,19M Объем (24Ч) $ 3,31M$ 3,31M $ 3,31M Полностью разводненная рыночная капитализация $ 80,19M$ 80,19M $ 80,19M Оборотное предложение 82,99M 82,99M 82,99M Общее предложение 82 987 555,76714537 82 987 555,76714537 82 987 555,76714537

Текущая рыночная капитализация Saturn sUSDat составляет $ 80,19M, при 24-часовом объеме торгов $ 3,31M. Циркулируещее обращение SUSDAT составляет 82,99M, а общее предложение – 82987555.76714537. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 80,19M.