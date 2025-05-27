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Цена Aster Staked BNB (ASBNB)

USD

График цены Aster Staked BNB (ASBNB) в реальном времени

$705,65
$705,65$705,65
-0,90%(1D)

Цена Aster Staked BNB (ASBNB) сегодня

Текущая цена Aster Staked BNB (ASBNB) сегодня составляет 705,67 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 152,93M USD. Цена ASBNB к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Aster Staked BNB:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Aster Staked BNB в течение дня составляет -0,89%
- Оборотное предложение составляет 216,72K USD

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Ценовые показатели Aster Staked BNB (ASBNB) - USD

За сегодня изменение цены Aster Staked BNB на USD составило $ -6,3881336933298.
За последние 30 дней изменение цены Aster Staked BNB на USD составило $ +101,0161665310.
За последние 60 дней изменение цены Aster Staked BNB на USD составило $ +76,6980020940.
За последние 90 дней изменение цены Aster Staked BNB на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -6,3881336933298-0,89%
30 дней$ +101,0161665310+14,31%
60 дней$ +76,6980020940+10,87%
90 дней$ 0--

Анализ цен Aster Staked BNB (ASBNB)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Aster Staked BNB: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 695,21
$ 695,21$ 695,21

$ 716,7
$ 716,7$ 716,7

$ 828,99
$ 828,99$ 828,99

-0,06%

-0,89%

+3,40%

Рыночная информация Aster Staked BNB (ASBNB)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 152,93M
$ 152,93M$ 152,93M

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216,72K
216,72K 216,72K

Что такое Aster Staked BNB (ASBNB)

Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first. Aster's asBNB is a BNB liquid staking derivative that accrue rewards from Binance Launchpools, HODLer airdrops and Megadrops.

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Источник Aster Staked BNB (ASBNB)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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