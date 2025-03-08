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Цена Ethos Reserve Note (ERN)

USD

График цены Ethos Reserve Note (ERN) в реальном времени

$0.950395
$0.950395$0.950395
-1.20%(1D)

Цена Ethos Reserve Note (ERN) сегодня

Текущая цена Ethos Reserve Note (ERN) сегодня составляет 0.951523 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 188.36K USD. Цена ERN к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Ethos Reserve Note:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 22.63K USD
- Изменение цены Ethos Reserve Note в течение дня составляет -1.16%
- Оборотное предложение составляет 198.19K USD

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Ценовые показатели Ethos Reserve Note (ERN) - USD

За сегодня изменение цены Ethos Reserve Note на USD составило $ -0.0112494386626011.
За последние 30 дней изменение цены Ethos Reserve Note на USD составило $ -0.0563958166.
За последние 60 дней изменение цены Ethos Reserve Note на USD составило $ -0.0366863498.
За последние 90 дней изменение цены Ethos Reserve Note на USD составило $ -0.0463109400604499.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0112494386626011-1.16%
30 дней$ -0.0563958166-5.92%
60 дней$ -0.0366863498-3.85%
90 дней$ -0.0463109400604499-4.64%

Анализ цен Ethos Reserve Note (ERN)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Ethos Reserve Note: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.94478
$ 0.94478$ 0.94478

$ 0.982092
$ 0.982092$ 0.982092

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

+0.10%

-1.16%

-1.84%

Рыночная информация Ethos Reserve Note (ERN)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 188.36K
$ 188.36K$ 188.36K

$ 22.63K
$ 22.63K$ 22.63K

198.19K
198.19K 198.19K

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Источник Ethos Reserve Note (ERN)

Официальный веб-сайт

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