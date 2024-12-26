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Цена VVS Finance (VVS)

USD

График цены VVS Finance (VVS) в реальном времени

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-3.40%(1D)

Цена VVS Finance (VVS) сегодня

Текущая цена VVS Finance (VVS) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 193.84M USD. Цена VVS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка VVS Finance:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 363.20K USD
- Изменение цены VVS Finance в течение дня составляет -3.45%
- Оборотное предложение составляет 47.53T USD

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Ценовые показатели VVS Finance (VVS) - USD

За сегодня изменение цены VVS Finance на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены VVS Finance на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены VVS Finance на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены VVS Finance на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-3.45%
30 дней$ 0-18.12%
60 дней$ 0+95.50%
90 дней$ 0--

Анализ цен VVS Finance (VVS)

Ознакомьтесь с последним анализом цен VVS Finance: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.47%

-3.45%

-13.86%

Рыночная информация VVS Finance (VVS)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 193.84M
$ 193.84M$ 193.84M

$ 363.20K
$ 363.20K$ 363.20K

47.53T
47.53T 47.53T

Что такое VVS Finance (VVS)

VVS Finance is a decentralized finance and automated market making platform on the Cronos network by Crypto.com

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник VVS Finance (VVS)

Официальный веб-сайт

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VVS на местную валюту

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