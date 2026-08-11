Какова текущая цена Gate Wrapped BTC?

Gate Wrapped BTC торгуется по цене ₽4806076.1012366368000, за последние 24 часа его цена изменилась на -1.76%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Gate Wrapped BTC составляет ₽9426295.9108602368000, тогда как ATL — ₽4331633.7722840336000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка GTBTC?

Рыночная капитализация составляет ₽16635412831.1060091024000, что ставит актив на ---е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Gate Wrapped BTC на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле GTBTC.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 3461.51504885 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Gate Wrapped BTC?

Gate Wrapped BTC входит в классификацию BNB Chain Ecosystem,Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Abstract Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность GTBTC?

Работа в сети -- позволяет GTBTC использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.