Цена Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI)
Текущая цена Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) сегодня составляет 2.35 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 56.41K USD. Цена BGCI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Bloomberg Galaxy Crypto Index:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 26.86K USD
- Изменение цены Bloomberg Galaxy Crypto Index в течение дня составляет -1.11%
- Оборотное предложение составляет 23.99K USD
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За сегодня изменение цены Bloomberg Galaxy Crypto Index на USD составило $ -0.026507283489904.
За последние 30 дней изменение цены Bloomberg Galaxy Crypto Index на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Bloomberg Galaxy Crypto Index на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Bloomberg Galaxy Crypto Index на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.026507283489904
|-1.11%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Bloomberg Galaxy Crypto Index: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.46%
-1.11%
-0.76%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The Bloomberg Galaxy Crypto Index DTF tracks the Bloomberg Galaxy Crypto Index (“BGCI”). The BGCI is a benchmark designed to measure the performance of the largest cryptocurrencies by market capitalization traded in USD. The Index is owned and administered by Bloomberg and co-branded with Galaxy Digital Capital Management. Index constituents are selected based on qualified exchange and daily liquidity qualifications set forth by BGCI rules. Each constituent represents a holding no more than 35% of the Index and no less than 1% of the Index’s overall value. Cryptocurrencies are considered for addition/removal to/from the Index on a monthly basis. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
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