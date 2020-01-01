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Топ токенов категории Индекс DeFi по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Индекс DeFi. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USSI
USSI
USSI
$ 1.005
0.00%
0.00%
-0.10%
$ 2.95M
$ 1.12K
2
NX8
NX8
NX8
$ 69.45
0.00%
0.00%
+1.15%
$ 1.91M
$ 57.51K
3
BTC 2x Flexible Leverage Index
BTC 2x Flexible Leverage Index
BTC2X-FLI
$ 13.36
+0.07%
-0.00%
-0.22%
$ 716.02K
$ 5.04K
4
Metaverse Index
Metaverse Index
MVI
$ 3.77
0.00%
--
+1.07%
$ 355.62K
$ 7.62
5
Bankless BED Index
Bankless BED Index
BED
$ 81.38
-0.10%
--
-0.71%
$ 352.47K
$ 822.86
6
Digital Reserve Currency
Digital Reserve Currency
DRC
$ 0.00012315
+0.11%
-0.03%
+0.24%
$ 123.15K
$ 130.91
7
Bloomberg Galaxy Crypto Index
Bloomberg Galaxy Crypto Index
BGCI
$ 1.59
0.00%
-0.02%
-0.63%
$ 38.02K
$ 9.18K
8
Colony Avalanche Index
Colony Avalanche Index
CAI
$ 18.27
0.00%
+0.00%
-1.56%
$ 25.99K
$ 302.82
9
Agentlauncher
Agentlauncher
CVAI
$ 0.00016925
-0.02%
-0.00%
+2.19%
$ 25.34K
$ 144.39
10
BigStrategy Inc
BigStrategy Inc
BSTR
$ 1.179E-5
0.00%
-1.10%
0.00%
$ 11.79K
--
11
mETHProtocol
mETHProtocol
COOK
$ 0.00247
-0.16%
+0.08%
+0.41%
--
$ 22.27M
12
CF Large Cap Index
CF Large Cap Index
LCAP
$ 5.259
0.00%
-1.02%
-0.49%
--
$ 189.22

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Индекс DeFi и почему они так популярны?
Токены категории Индекс DeFi представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 12 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $6.50M.
Какой токен из категории Индекс DeFi демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Индекс DeFi, отслеживаемых на MEXC, COOK продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.08% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Индекс DeFi находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 12 токенов категории Индекс DeFi, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Индекс DeFi относятся USSI, NX8, BTC2X-FLI. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Индекс DeFi?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Индекс DeFi составляет примерно $6.50M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Индекс DeFi, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.