Логотип Bankless BED Index

Цена Bankless BED Index (BED)

USD

График цены Bankless BED Index (BED) в реальном времени

$155.33
$155.33$155.33
+0.60%(1D)

Цена Bankless BED Index (BED) сегодня

Текущая цена Bankless BED Index (BED) сегодня составляет 155.33 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 863.86K USD. Цена BED к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Bankless BED Index:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 256.63 USD
- Изменение цены Bankless BED Index в течение дня составляет +0.65%
- Оборотное предложение составляет 5.56K USD

Получайте обновления в режиме реального времени по цене BED к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах BED.

Ценовые показатели Bankless BED Index (BED) - USD

За сегодня изменение цены Bankless BED Index на USD составило $ +1.008.
За последние 30 дней изменение цены Bankless BED Index на USD составило $ +8.2614124460.
За последние 60 дней изменение цены Bankless BED Index на USD составило $ +79.9076079410.
За последние 90 дней изменение цены Bankless BED Index на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +1.008+0.65%
30 дней$ +8.2614124460+5.32%
60 дней$ +79.9076079410+51.44%
90 дней$ 0--

Анализ цен Bankless BED Index (BED)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Bankless BED Index: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 153.97
$ 153.97$ 153.97

$ 155.33
$ 155.33$ 155.33

$ 198.73
$ 198.73$ 198.73

--

+0.65%

-7.25%

Рыночная информация Bankless BED Index (BED)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 863.86K
$ 863.86K$ 863.86K

$ 256.63
$ 256.63$ 256.63

5.56K
5.56K 5.56K

Что такое Bankless BED Index (BED)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Bankless BED Index (BED)

Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Bankless BED Index (BED)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

BED на местную валюту

1 BED к AUD
A$248.528
1 BED к GBP
122.7107
1 BED к EUR
147.5635
1 BED к USD
$155.33
1 BED к MYR
RM695.8784
1 BED к TRY
5,470.7226
1 BED к JPY
¥24,417.876
1 BED к RUB
15,467.7614
1 BED к INR
13,266.7353
1 BED к IDR
Rp2,505,322.2299
1 BED к PHP
9,111.6578
1 BED к EGP
￡E.7,884.5508
1 BED к BRL
R$977.0257
1 BED к CAD
C$222.1219
1 BED к BDT
18,530.869
1 BED к NGN
240,076.4947
1 BED к UAH
6,502.1138
1 BED к VES
Bs7,921.83
1 BED к PKR
Rs43,170.8669
1 BED к KZT
80,356.8689
1 BED к THB
฿5,284.3266
1 BED к TWD
NT$5,074.6311
1 BED к CHF
Fr136.6904
1 BED к HKD
HK$1,210.0207
1 BED к MAD
.د.م1,562.6198