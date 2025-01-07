Цена ATEHUN (ATEHUN)
Текущая цена ATEHUN (ATEHUN) сегодня составляет 5.0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 4.54M USD. Цена ATEHUN к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка ATEHUN:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 178.52K USD
- Изменение цены ATEHUN в течение дня составляет -7.48%
- Оборотное предложение составляет 907.81K USD
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За сегодня изменение цены ATEHUN на USD составило $ -0.404132697021998.
За последние 30 дней изменение цены ATEHUN на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены ATEHUN на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены ATEHUN на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.404132697021998
|-7.48%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен ATEHUN: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.60%
-7.48%
-14.12%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
$atehun is short for $atehun'dred. Its derived from the first organic meme around hyperliquid: $800/pt. $800/pt was based on @crypto_adair long tweet thread that gave the bull case for Hyperliquid before they had a token and they just had a points program to award users. Essentially, @crypto_adair argued it was likely the best opportunity in crypto and is destined to be a top 10 coin which would make each point worth $800 in the next 12-18 months. $atehun represents this undying delusional bullishness on Hyperliquid as the future of finance.
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|1 ATEHUN к AUD
A$7.95
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￡3.95
|1 ATEHUN к EUR
€4.8
|1 ATEHUN к USD
$5
|1 ATEHUN к MYR
RM22.5
|1 ATEHUN к TRY
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|1 ATEHUN к JPY
¥788.75
|1 ATEHUN к RUB
₽532.45
|1 ATEHUN к INR
₹428.55
|1 ATEHUN к IDR
Rp80,645.15
|1 ATEHUN к PHP
₱290.55
|1 ATEHUN к EGP
￡E.253.2
|1 ATEHUN к BRL
R$30.55
|1 ATEHUN к CAD
C$7.15
|1 ATEHUN к BDT
৳609.9
|1 ATEHUN к NGN
₦7,727.95
|1 ATEHUN к UAH
₴212.05
|1 ATEHUN к VES
Bs260
|1 ATEHUN к PKR
Rs1,398.6
|1 ATEHUN к KZT
₸2,653.9
|1 ATEHUN к THB
฿172.55
|1 ATEHUN к TWD
NT$163.7
|1 ATEHUN к CHF
Fr4.5
|1 ATEHUN к HKD
HK$38.85
|1 ATEHUN к MAD
.د.م50.15