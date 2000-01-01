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Топ токенов категории Экосистема Hyperliquid по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Hyperliquid. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 55.2
+0.05%
+0.75%
-0.61%
$ 13.96B
$ 17.04K
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
-0.01%
-0.01%
0.00%
$ 4.49B
$ 4.78M
3
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.99939
+0.01%
0.00%
+0.03%
$ 4.06B
$ 74.33M
4
Humanity
Humanity
H
$ 0.08147
+0.06%
+4.39%
+11.24%
$ 231.81M
$ 1.41M
5
Unit Bitcoin
Unit Bitcoin
UBTC
$ 63,801
-0.08%
-0.02%
-0.74%
$ 208.81M
$ 18.66M
6
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,327.99
-0.26%
0.00%
+6.46%
$ 118.40M
$ 7.21M
7
Sentient
Sentient
SENT
$ 0.01346
+0.07%
+0.52%
-2.25%
$ 97.35M
$ 4.21M
8
Unit Pump
Unit Pump
UPUMP
$ 0.00279057
+0.99%
+0.04%
+16.31%
$ 89.02M
$ 306.89K
9
Felix feUSD
Felix feUSD
FEUSD
$ 0.998246
+0.02%
0.00%
+0.07%
$ 74.87M
$ 31.07K
10
Purr
Purr
PURR
$ 0.06455
-0.05%
-0.54%
-2.89%
$ 38.45M
$ 855.33K
11
Unit Plasma
Unit Plasma
UXPL
$ 0.079306
0.00%
+0.01%
+0.85%
$ 28.56M
$ 70.82K
12
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006689
-1.92%
-6.00%
-10.84%
$ 26.97M
$ 9.36M
13
USDH
USDH
USDH
$ 0.995903
-0.01%
+0.01%
+0.91%
$ 21.27M
$ 12.63K
14
Based
Based
BASED
$ 0.07862
+0.20%
+2.34%
-0.55%
$ 17.95M
$ 3.93M
15
Hypurr Fun
Hypurr Fun
HFUN
$ 15.92
+0.06%
-0.00%
-2.45%
$ 15.86M
$ 42.12K
16
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.00000176
+1.02%
-7.50%
+27.68%
$ 13.44M
$ 53.77B
17
Unit Ethereum
Unit Ethereum
UETH
$ 1,839.49
-0.38%
-0.04%
-1.96%
$ 11.82M
$ 13.08K
18
Unit Fartcoin
Unit Fartcoin
UFART
$ 0.136016
0.00%
-0.00%
+4.08%
$ 10.89M
$ 67.12
19
Unit Solana
Unit Solana
USOL
$ 75.91
+0.11%
-0.01%
+2.33%
$ 10.58M
$ 7.90M
20
Apu Apustaja
Apu Apustaja
APU
$ 0.0000185
0.00%
-6.91%
-6.39%
$ 6.33M
$ 26.01M
21
HyBridge
HyBridge
BRIDGE
$ 0.02831706
+1.45%
+0.01%
+63.87%
$ 5.66M
$ 14.61
22
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2966
-0.34%
+4.00%
-6.50%
$ 4.11M
$ 198.72K
23
Harvest Finance
Harvest Finance
FARM
$ 5.124
-0.08%
-1.32%
+0.33%
$ 3.47M
$ 11.86K
24
HyperLend
HyperLend
HPL
$ 0.00958658
0.00%
-0.05%
-18.56%
$ 3.20M
$ 14.59K
25
Last USD
Last USD
USDXL
$ 1.001
+1.39%
+0.01%
-0.10%
$ 3.20M
$ 900.77
26
ORA Coin
ORA Coin
ORA
$ 0.00828175
0.00%
-0.04%
+15.31%
$ 2.76M
$ 12.98
27
Jeff
Jeff
JEFF
$ 1.97
+0.51%
+0.00%
-1.50%
$ 1.96M
$ 3.96K
28
PiP
PiP
PIP
$ 1.63
0.00%
-0.00%
+0.62%
$ 1.28M
$ 127.73
29
LiquidLaunch
LiquidLaunch
LIQD
$ 0.0009787
-5.98%
+0.08%
+0.38%
$ 1.17M
$ 126.15
30
ATEHUN
ATEHUN
ATEHUN
$ 0.994693
0.00%
-0.00%
+8.34%
$ 902.99K
$ 121.76
31
Sovrun
Sovrun
SOVRN
$ 0.00100158
-0.18%
-0.03%
-1.64%
$ 837.64K
$ 453.27
32
Catbal
Catbal
CATBAL
$ 0.701461
-0.01%
+0.00%
-0.51%
$ 700.99K
$ 585.86
33
alright buddy
alright buddy
BUDDY
$ 0.00061316
+1.45%
+0.00%
-0.87%
$ 613.15K
$ 620.15
34
Hyperlauncher
Hyperlauncher
LAUNCH
$ 0.00305695
0.00%
--
-0.05%
$ 154.69K
$ 0.44
35
DEPIN
DEPIN
DEPIN
$ 0.0001229
0.00%
--
+24.17%
$ 118.41K
$ 208.31
36
Timeswap
Timeswap
TIME
$ 0.00032065
0.00%
--
-0.09%
$ 112.23K
$ 318.36
37
SatLayer
SatLayer
SLAY
$ 0.00014709
+0.01%
-0.41%
-83.44%
$ 89.58K
$ 2.35K
38
Vapor
Vapor
VAPOR
$ 4.925E-5
0.00%
+0.30%
-0.10%
$ 49.34K
--
39
RUGMAN
RUGMAN
$RUG
$ 0.00047441
0.00%
--
-0.05%
$ 47.44K
$ 19.67
40
Autist
Autist
AUTIST
$ 0.04449244
0.00%
--
-0.06%
$ 25.14K
$ 30.88
41
HyperFly
HyperFly
FLY
$ 8.99E-6
0.00%
-10.00%
-18.27%
$ 9.87K
--
42
The Final Form Bull
The Final Form Bull
CZ
$ 0.005081
-0.73%
-0.73%
+3.95%
--
$ 12.81M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Hyperliquid и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Hyperliquid представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 42 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $23.56B.
Какой токен из категории Экосистема Hyperliquid демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Hyperliquid, отслеживаемых на MEXC, H продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 4.39% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Hyperliquid находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 42 токенов категории Экосистема Hyperliquid, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Hyperliquid относятся HYPE, USDE, USDT0. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Hyperliquid?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Hyperliquid составляет примерно $23.56B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Hyperliquid, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.