Токеномика ATEHUN (ATEHUN) Откройте для себя ключевую информацию о ATEHUN (ATEHUN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ATEHUN (ATEHUN) $atehun is short for $atehun'dred. Its derived from the first organic meme around hyperliquid: $800/pt. $800/pt was based on @crypto_adair long tweet thread that gave the bull case for Hyperliquid before they had a token and they just had a points program to award users. Essentially, @crypto_adair argued it was likely the best opportunity in crypto and is destined to be a top 10 coin which would make each point worth $800 in the next 12-18 months. $atehun represents this undying delusional bullishness on Hyperliquid as the future of finance. Официальный сайт: https://x.com/crypto_adair Купить ATEHUN сейчас!

Токеномика и анализ цен ATEHUN (ATEHUN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ATEHUN (ATEHUN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 715,65K $ 715,65K $ 715,65K Общее предложение: $ 907,81K $ 907,81K $ 907,81K Оборотное предложение: $ 907,81K $ 907,81K $ 907,81K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 715,65K $ 715,65K $ 715,65K Исторический максимум: $ 14,82 $ 14,82 $ 14,82 Исторический минимум: $ 0,557392 $ 0,557392 $ 0,557392 Текущая цена: $ 0,788247 $ 0,788247 $ 0,788247 Узнайте больше о цене ATEHUN (ATEHUN)

Токеномика ATEHUN (ATEHUN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ATEHUN (ATEHUN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ATEHUN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ATEHUN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ATEHUN, изучите текущую цену ATEHUN!

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