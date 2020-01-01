Токеномика ATEHUN (ATEHUN)

Токеномика ATEHUN (ATEHUN)

Откройте для себя ключевую информацию о ATEHUN (ATEHUN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о ATEHUN (ATEHUN)

$atehun is short for $atehun'dred. Its derived from the first organic meme around hyperliquid: $800/pt. $800/pt was based on @crypto_adair long tweet thread that gave the bull case for Hyperliquid before they had a token and they just had a points program to award users. Essentially, @crypto_adair argued it was likely the best opportunity in crypto and is destined to be a top 10 coin which would make each point worth $800 in the next 12-18 months.

$atehun represents this undying delusional bullishness on Hyperliquid as the future of finance.

Официальный сайт:
https://x.com/crypto_adair

Токеномика и анализ цен ATEHUN (ATEHUN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ATEHUN (ATEHUN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 715,65K
$ 715,65K$ 715,65K
Общее предложение:
$ 907,81K
$ 907,81K$ 907,81K
Оборотное предложение:
$ 907,81K
$ 907,81K$ 907,81K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 715,65K
$ 715,65K$ 715,65K
Исторический максимум:
$ 14,82
$ 14,82$ 14,82
Исторический минимум:
$ 0,557392
$ 0,557392$ 0,557392
Текущая цена:
$ 0,788247
$ 0,788247$ 0,788247

Токеномика ATEHUN (ATEHUN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ATEHUN (ATEHUN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ATEHUN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ATEHUN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ATEHUN, изучите текущую цену ATEHUN!

Прогноз цены ATEHUN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.