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Текущая цена American Oil Reserve сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация AOR составляет 48 978 USD. Отслеживайте обновления цен AOR в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена American Oil Reserve сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация AOR составляет 48 978 USD. Отслеживайте обновления цен AOR в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена American Oil Reserve (AOR)

Не в листинге

Текущая цена 1 AOR в USD:

$0,00004898
$0,00004898$0,00004898
+0,20%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены American Oil Reserve (AOR) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 01:08:05 (UTC+8)

Сегодняшняя цена American Oil Reserve

Текущая цена American Oil Reserve (AOR) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,19% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AOR на USD составляет $ 0 за AOR.

На данный момент American Oil Reserve занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 48 978, при оборотном предложении 999,98M AOR. В течение последних 24 часов, AOR торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00835647, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе AOR изменился на -0,00% за последний час и на -0,42% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация American Oil Reserve (AOR)

$ 48,98K
$ 48,98K$ 48,98K

--
----

$ 48,98K
$ 48,98K$ 48,98K

999,98M
999,98M 999,98M

999 984 582,152855
999 984 582,152855 999 984 582,152855

Текущая рыночная капитализация American Oil Reserve составляет $ 48,98K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение AOR составляет 999,98M, а общее предложение – 999984582.152855. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 48,98K.

История цен American Oil Reserve в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00835647
$ 0,00835647$ 0,00835647

$ 0
$ 0$ 0

-0,00%

+0,19%

-0,42%

-0,42%

История цен American Oil Reserve (AOR) в USD

За сегодня изменение цены American Oil Reserve на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены American Oil Reserve на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены American Oil Reserve на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены American Oil Reserve на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,19%
30 дней$ 0-0,55%
60 дней$ 0-7,81%
90 дней$ 0--

Прогноз цены American Oil Reserve

Прогноз цены American Oil Reserve (AOR) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена AOR в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены American Oil Reserve (AOR) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена American Oil Reserve потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
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Источник American Oil Reserve (AOR)

Официальный веб-сайт

Категория :

Commodities MemeMemeSolana Ecosystem

О American Oil Reserve

Какова текущая цена торговли American Oil Reserve сегодня?

Текущая цена торговли American Oil Reserve составляет ₽, обновляется в режиме реального времени. Эта цена отражает агрегированные данные с нескольких рынков, обеспечивая точное представление глобального спроса и предложения.

Какова активность торговли AOR?

AOR зафиксировал 24-часовой объем торговлей в размере ₽--. Этот показатель важен для оценки условий ликвидности — более высокий объем обычно указывает на более активные рынки и более плавное исполнение ордеров.

Какова динамика цен American Oil Reserve сегодня?

За последние 24 часа цена American Oil Reserve изменилась на 0.19%. Положительная тенденция свидетельствует о повышенном спросе со стороны покупателей, тогда как отрицательная может отражать краткосрочное давление продавцов или общее снижение на рынке.

В каком диапазоне цены торговались American Oil Reserve сегодня?

За последний день цена American Oil Reserve колебалась между ₽ и ₽, что дает трейдерам представление о внутридневной волатильности и возможных уровнях поддержки и сопротивления.

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Страница обновлена: 2026-08-11 01:08:05 (UTC+8)

Важные обновления индустрии American Oil Reserve (AOR)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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