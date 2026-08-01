Сегодняшняя цена American Oil Reserve

Текущая цена American Oil Reserve (AOR) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,19% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AOR на USD составляет $ 0 за AOR.

На данный момент American Oil Reserve занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 48 978, при оборотном предложении 999,98M AOR. В течение последних 24 часов, AOR торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00835647, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе AOR изменился на -0,00% за последний час и на -0,42% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация American Oil Reserve (AOR)

Рыночная капитализация $ 48,98K$ 48,98K $ 48,98K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 48,98K$ 48,98K $ 48,98K Оборотное предложение 999,98M 999,98M 999,98M Общее предложение 999 984 582,152855 999 984 582,152855 999 984 582,152855

Текущая рыночная капитализация American Oil Reserve составляет $ 48,98K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение AOR составляет 999,98M, а общее предложение – 999984582.152855. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 48,98K.