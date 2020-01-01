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Топ токенов категории Товарные мемы по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Товарные мемы. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Stairway to gold
Stairway to gold
GOLD
$ 0.00238446
-0.96%
+0.03%
+12.86%
$ 809.79K
$ 9.86K
2
American Oil Reserve
American Oil Reserve
AOR
$ 4.897E-5
-0.02%
+0.10%
+1.60%
$ 48.98K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Товарные мемы и почему они так популярны?
Токены категории Товарные мемы представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 2 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $858.76K.
Какой токен из категории Товарные мемы демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Товарные мемы, отслеживаемых на MEXC, AOR продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.10% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Товарные мемы находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 2 токенов категории Товарные мемы, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Товарные мемы относятся GOLD, AOR. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Товарные мемы?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Товарные мемы составляет примерно $858.76K. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Товарные мемы, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.