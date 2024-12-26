Цена Adappter (ADP)
Текущая цена Adappter (ADP) сегодня составляет 0.00162483 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 5.87M USD. Цена ADP к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Adappter:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 876.02K USD
- Изменение цены Adappter в течение дня составляет +1.22%
- Оборотное предложение составляет 3.62B USD
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За сегодня изменение цены Adappter на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Adappter на USD составило $ -0.0001726505.
За последние 60 дней изменение цены Adappter на USD составило $ -0.0001383068.
За последние 90 дней изменение цены Adappter на USD составило $ -0.000515848641714331.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+1.22%
|30 дней
|$ -0.0001726505
|-10.62%
|60 дней
|$ -0.0001383068
|-8.51%
|90 дней
|$ -0.000515848641714331
|-24.09%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Adappter: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.25%
+1.22%
-7.52%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Adappter will provide a solution that helps individuals, companies, sellers, and users coexist with each other for the objective of happiness and profits of all based on the spirit of fairness, sharing, and trust. Also, Adappter will make every effort to increase the value of all members. In January 2018, we expanded our business to “Adappter” service, which provides various blockchain information and live content from “Houjaeki” service, which provides data on favorable factors in real time. Currently, about 50,000 users who have interests in blockchain (including Android and iOS) use the Adappter service. ADP is Token published by Adappter, operated within the Ethereum platform (ERC20), and used as a key currency in the adapter ecosystem. It can convert AP, which was received as compensation for partner contents, to ADP and it will continue for 20 years. In the future, it will provide real-life payment functions for purchasing goods, items, and products.
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|1 ADP к AUD
A$0.002599728
|1 ADP к GBP
￡0.0012836157
|1 ADP к EUR
€0.0015435885
|1 ADP к USD
$0.00162483
|1 ADP к MYR
RM0.0072792384
|1 ADP к TRY
₺0.0571777677
|1 ADP к JPY
¥0.2557157454
|1 ADP к RUB
₽0.1619468061
|1 ADP к INR
₹0.1386954888
|1 ADP к IDR
Rp26.2069318149
|1 ADP к PHP
₱0.0953125278
|1 ADP к EGP
￡E.0.082703847
|1 ADP к BRL
R$0.0103501671
|1 ADP к CAD
C$0.0023235069
|1 ADP к BDT
৳0.193842219
|1 ADP к NGN
₦2.5113209997
|1 ADP к UAH
₴0.0680153838
|1 ADP к VES
Bs0.08286633
|1 ADP к PKR
Rs0.4515890019
|1 ADP к KZT
₸0.8405733039
|1 ADP к THB
฿0.0553579581
|1 ADP к TWD
NT$0.053131941
|1 ADP к CHF
Fr0.0014298504
|1 ADP к HKD
HK$0.0126411774
|1 ADP к MAD
.د.م0.0163457898