Токеномика Adappter (ADP) Откройте для себя ключевую информацию о Adappter (ADP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Adappter (ADP) Adappter will provide a solution that helps individuals, companies, sellers, and users coexist with each other for the objective of happiness and profits of all based on the spirit of fairness, sharing, and trust. Also, Adappter will make every effort to increase the value of all members. In January 2018, we expanded our business to “Adappter” service, which provides various blockchain information and live content from “Houjaeki” service, which provides data on favorable factors in real time. Currently, about 50,000 users who have interests in blockchain (including Android and iOS) use the Adappter service. ADP is Token published by Adappter, operated within the Ethereum platform (ERC20), and used as a key currency in the adapter ecosystem. It can convert AP, which was received as compensation for partner contents, to ADP and it will continue for 20 years. In the future, it will provide real-life payment functions for purchasing goods, items, and products. Официальный сайт: https://adappter.io/ Купить ADP сейчас!

Токеномика и анализ цен Adappter (ADP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Adappter (ADP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,82M $ 6,82M $ 6,82M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 4,13B $ 4,13B $ 4,13B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,49M $ 16,49M $ 16,49M Исторический максимум: $ 0,158038 $ 0,158038 $ 0,158038 Исторический минимум: $ 0,00110676 $ 0,00110676 $ 0,00110676 Текущая цена: $ 0,00164864 $ 0,00164864 $ 0,00164864 Узнайте больше о цене Adappter (ADP)

Токеномика Adappter (ADP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Adappter (ADP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ADP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ADP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ADP, изучите текущую цену ADP!

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