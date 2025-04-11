Что такое Buckazoids (BUCKAZOIDS)

Buckazoids впервые появились в научно-фантастической приключенческой игре 1989 года Space Quest III, разработанной компанией Sierra On-Line. В игре эти золотые монеты, на которых изображен вертикальный символ "₿" и числовые номиналы, служили универсальной межгалактической валютой. Игроки использовали их для покупки снаряжения, оплаты транспорта и торговли с инопланетными торговцами. Их можно считать ранним примером "децентрализованной" цифровой валюты в виртуальном мире.

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Buckazoids Прогноз Цены

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BUCKAZOIDS на местную валюту

1 BUCKAZOIDS к VND ₫ 108.384507 1 BUCKAZOIDS к AUD A$ 0.00672093 1 BUCKAZOIDS к GBP ￡ 0.00321252 1 BUCKAZOIDS к EUR € 0.00371976 1 BUCKAZOIDS к USD $ 0.004227 1 BUCKAZOIDS к MYR RM 0.01868334 1 BUCKAZOIDS к TRY ₺ 0.16087962 1 BUCKAZOIDS к JPY ¥ 0.60670131 1 BUCKAZOIDS к RUB ₽ 0.35177094 1 BUCKAZOIDS к INR ₹ 0.36386016 1 BUCKAZOIDS к IDR Rp 70.44997182 1 BUCKAZOIDS к KRW ₩ 6.00424215 1 BUCKAZOIDS к PHP ₱ 0.24169986 1 BUCKAZOIDS к EGP ￡E. 0.2168451 1 BUCKAZOIDS к BRL R$ 0.02477022 1 BUCKAZOIDS к CAD C$ 0.00583326 1 BUCKAZOIDS к BDT ৳ 0.51370731 1 BUCKAZOIDS к NGN ₦ 6.75237888 1 BUCKAZOIDS к UAH ₴ 0.1749978 1 BUCKAZOIDS к VES Bs 0.300117 1 BUCKAZOIDS к PKR Rs 1.18533534 1 BUCKAZOIDS к KZT ₸ 2.18447133 1 BUCKAZOIDS к THB ฿ 0.14147769 1 BUCKAZOIDS к TWD NT$ 0.13682799 1 BUCKAZOIDS к AED د.إ 0.01551309 1 BUCKAZOIDS к CHF Fr 0.00342387 1 BUCKAZOIDS к HKD HK$ 0.03275925 1 BUCKAZOIDS к MAD .د.م 0.0393111 1 BUCKAZOIDS к MXN $ 0.08593491

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о Buckazoids Какова цена Buckazoids (BUCKAZOIDS) сегодня? Текущая цена Buckazoids (BUCKAZOIDS) составляет 0.004227 USD . Какова рыночная капитализация Buckazoids (BUCKAZOIDS)? Текущая рыночная капитализация Buckazoids составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения BUCKAZOIDS на его рыночную цену в реальном времени 0.004227 USD . Каково оборотное предложение Buckazoids (BUCKAZOIDS)? Текущее оборотное предложение Buckazoids (BUCKAZOIDS) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена Buckazoids (BUCKAZOIDS)? По состоянию на 2025-04-12 самая высокая цена Buckazoids (BUCKAZOIDS) составляет 0.008998 USD . Каков 24-часовой объем торгов Buckazoids (BUCKAZOIDS)? 24-часовой объем торгов Buckazoids (BUCKAZOIDS) составляет $ 79.97K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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