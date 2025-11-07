Informații privind prețul pentru USD CoinVertible (USDCV) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.999159 $ 0.999159 $ 0.999159 Minim 24 h $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.999159$ 0.999159 $ 0.999159 Maxim 24 h $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Maxim dintotdeauna $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 Cel mai mic preț $ 0.978779$ 0.978779 $ 0.978779 Modificare de preț (1 oră) -0.01% Modificare de preț (1 zi) -0.04% Modificare de preț (7 zile) -0.02% Modificare de preț (7 zile) -0.02%

Prețul în timp real pentru USD CoinVertible (USDCV) este $0.999829. În ultimele 24 de ore, tokenul USDCV a fost tranzacționat între un minim de $ 0.999159 și un maxim de $ 1.001, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru USDCV este $ 1.13, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.978779.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, USDCV s-a modificat cu -0.01% în decursul ultimei ore, cu -0.04% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.02% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața USD CoinVertible (USDCV)

Capitalizare de piață $ 8.90M$ 8.90M $ 8.90M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 8.90M$ 8.90M $ 8.90M Ofertă află în circulație 8.90M 8.90M 8.90M Ofertă totală 8,900,300.0 8,900,300.0 8,900,300.0

Capitalizarea de piață actuală pentru USD CoinVertible este $ 8.90M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru USDCV este 8.90M, cu o ofertă totală de 8900300.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 8.90M.